Fernando Garea analiza el perfil de Isabel Díaz Ayuso: "Su política es muy tóxica"

En este vídeo de La Roca, Fernando Garea, director adjunto de 'El Español', analiza el perfil político de Isabel Díaz Ayuso, después de las últimas polémicas generadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En los últimos días, Ayuso y el Partido Popular se han mofado y han celebrado el fin de la flotilla. Además, la presidenta madrileña acusó al lehendakari de amenazarla de muerte con una expresión asociada a la banda terrorista ETA que Imanol Pradales jamás pronunció.

"Evidentemente, es una estrategia premeditada. Creo que es posible que le resulte eficaz entre sus votantes, pero hay que decir que es una manera política muy tóxica", opina Garea, centrándose en lo ocurrido con Pradales.

"Lo que dijo del lehendakari me parece inadmisible. Identificar al lehendakari con un lema de ETA y luego no rectificar cuando te dicen que no es lo que ha dicho, me parece una manera de hacer política tóxica que, como mínimo, cambia la agenda al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo", concluye.

