Fernando Garea, sobre el embargo de armas a Israel: "Con esta decisión España lleva a Europa a una posición más digna"

El posible embargo de armas a Israel divide la política española. Fernando Garea analiza en La Roca las consecuencias de esta medida, valora la estrategia del Gobierno y señala los problemas de liderazgo de Alberto Núñez Feijóo dentro del Partido Popular.

En este vídeo de La Roca, el periodista Fernando Garea opina sobre la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe este martes el embargo de armas a Israel.

"Tendremos que esperar al martes para juzgar si es suficiente. Definitivamente, tiene muchos detalles que tienen que ver con contratos y acuerdos con la industria de Israel. Defensa asegura que ya se han desconectado todos los programas y que la industria española va a asumir todo eso, pero está por ver", opina el colaborador.

Al mismo tiempo, Garea aplaude el gesto del Ejecutivo: "La posición que está teniendo España de llevar a Europa a una posición, en mi opinión más digna, porque hasta ahora se había quedado en un embargo simbólico", valora.

El periodista también cree que esta decisión beneficiará políticamente al presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez, si algo demuestra, es que como político sabe ver la ola a la que subirse porque le va bien", añade.

En el otro extremo, sitúa a Feijóo y al Partido Popular, que según Garea "han vuelto de las vacaciones absolutamente desafinados".

A su juicio, el líder de los populares "se ha enredado" en este tema "hasta que ha dado una posición bastante firme el otro día en el Congreso". Además, apunta que Feijóo tiene todavía una "asignatura pendiente" dentro de su partido: "establecer un liderazgo suficiente para que no haya diferencia entre su posición y la de otros del partido".