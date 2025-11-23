Manuela Carmena, sobre el uso de las redes sociales: "No pueden ser el escondite de lo peor de los seres humanos"

Manuela Carmena analiza en La Roca cómo las redes sociales influyen en la sociedad y en la política. La exalcaldesa reconoce sus beneficios para la comunicación, pero alerta sobre el riesgo de mentiras, ataques y el anonimato.

En este vídeo de La Roca, Manuela Carmena analiza el impacto de las redes sociales en la sociedad y cómo estás condicionan el ritmo de los mensajes políticos. Expertos destacan que hoy las redes son el medio preferido por los jóvenes para informarse y marcar la agenda política.

La exedil de Madrid comenta que tiene redes sociales, pero reconoce que no las utiliza habitualmente en su día a día. Asimismo, señala cuáles considera que son los beneficios de estas plataformas.

"Las redes nos valen para hablar y eso es importantísimo porque el ser humano se ha entendido hablando. Pero, ¿cómo nos hemos entendido? Con respeto, sin mentiras y con afecto. Si las redes se utilizan con claridad, respeto y afecto… ¡Bienvenidas sean las redes!", opina Manuela Carmena.

"Lo que no pueden ser el escondite de lo peor de los seres humanos", critica la exalcaldesa y añade que está en contra de aquellas redes anónimas donde "se aprovecha para insultar". "No las estropeemos", pide Manuela Carmena.

