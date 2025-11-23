Ahora

La Roca

Juan Soto Ivars: "Utilizar una institución como el CIS para mentirnos de esta manera es delictivo"

La Roca analiza los últimos datos del CIS de Tezanos, que sitúan al PSOE como ganador de las próximas elecciones generales. Las cifras generan sorpresa y críticas en el plató, especialmente por parte de Juan Soto Ivars.

En este vídeo de La Roca, los colaboradores reaccionan a los últimos datos del CIS de Tezanos. Según el estudio, el Partido Socialista ganaría las elecciones generales con un 32,6% de los votos, mientras que el Partido Popular quedaría como segunda fuerza política con un 22,4%.

Asimismo, el barómetro señala que Vox se situaría como la tercera fuerza política del país con un 18,8%, su máximo histórico en el CIS, y superaría a Sumar.

"Es escandaloso lo de la cocina de los informes del CIS", señala Juan Soto Ivars. "Utilizar una institución como el CIS para mentirnos de esta manera es delictivo", critica el colaborador, que se muestra totalmente en contra de los resultados.

