Tania Sánchez y Juan Soto Ivars protagonizan un acalorado debate sobre la manifestación ante el Supremo

Tensión en La Roca durante un debate sobre la manifestación ante el Tribunal Supremo contra la condena al fiscal general del Estado. Tania Sánchez y Juan Soto Ivars intercambiaron opiniones sobre el respeto ciudadano y la influencia de los partidos políticos en los movimientos sociales.

Tenso debate en La Roca entre Tania Sánchez y Juan Soto Ivars por la manifestación frente al Tribunal Supremo. Los asistentes protestaban contra el fallo que inhabilitará al fiscal general del Estado por dos años, una vez se publique la sentencia.

"Todas las personas que se manifiestan porque consideran que algo no es correcto merecen respeto", le recuerda Tania a Juan Soto Ivars, a lo que este responde: "¡Venga! Que yo viví en Cataluña en los años del Procés y reconozco el aroma de las manifestaciones gubernamentales como si las hubiera parido".

"Lo que estás diciendo ahora habla de tu calidad democrática y del respeto a los ciudadanos, que desde luego no comparto", señala la colaboradora tras escuchar a su compañero de La Roca.

Por otro lado, la periodista Ana Martín comenta que "detrás de la convocatoria" de hoy ante el Supremo "hay un partido político". Una opinión que reafirma Ivars, quien asegura que todos los asistentes son militantes del Partido Socialista: "Cumplen órdenes", afirma el escritor.

"Precisamente porque he estado en movimientos sociales y en partidos políticos, sé que un partido no puede decir a un movimiento: ahora vas y te manifiestas", concluye Tania Sánchez.

