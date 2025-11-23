Ahora

La Roca

Tania Sánchez y Juan Soto Ivars protagonizan un acalorado debate sobre la manifestación ante el Supremo

Tensión en La Roca durante un debate sobre la manifestación ante el Tribunal Supremo contra la condena al fiscal general del Estado. Tania Sánchez y Juan Soto Ivars intercambiaron opiniones sobre el respeto ciudadano y la influencia de los partidos políticos en los movimientos sociales.

Tania Sánchez y Juan Soto Ivars protagonizan un acalorado debate sobre la manifestación ante el Supremo

Tenso debate en La Roca entre Tania Sánchez y Juan Soto Ivars por la manifestación frente al Tribunal Supremo. Los asistentes protestaban contra el fallo que inhabilitará al fiscal general del Estado por dos años, una vez se publique la sentencia.

"Todas las personas que se manifiestan porque consideran que algo no es correcto merecen respeto", le recuerda Tania a Juan Soto Ivars, a lo que este responde: "¡Venga! Que yo viví en Cataluña en los años del Procés y reconozco el aroma de las manifestaciones gubernamentales como si las hubiera parido".

"Lo que estás diciendo ahora habla de tu calidad democrática y del respeto a los ciudadanos, que desde luego no comparto", señala la colaboradora tras escuchar a su compañero de La Roca.

Por otro lado, la periodista Ana Martín comenta que "detrás de la convocatoria" de hoy ante el Supremo "hay un partido político". Una opinión que reafirma Ivars, quien asegura que todos los asistentes son militantes del Partido Socialista: "Cumplen órdenes", afirma el escritor.

"Precisamente porque he estado en movimientos sociales y en partidos políticos, sé que un partido no puede decir a un movimiento: ahora vas y te manifiestas", concluye Tania Sánchez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Un ejército mayor para Ucrania y sin ceder territorios: la contrapropuesta de Europa al plan de Trump
  2. Sánchez muestra su "discrepancia" por la condena al fiscal general: "Lamentamos este fallo, pero lo acatamos"
  3. Bajo la mirada de Trump y siendo un "terrorista" para EEUU: el posible último cumpleaños de Maduro en el poder
  4. El PSOE insiste en que no sabían nada sobre las acciones de Ábalos y Cerdán mientras en el PP afirman que conocían "todo"
  5. Un joven de 18 años, herido grave por disparos de la Policía tras atacar con un cuchillo a varios agentes en Vallecas
  6. Comer sano cuesta un 20% más al mes: la comparativa entre una compra saludable y otra con rebozados y platos precocinados