Ahora

Debate en La Roca

Fernando Garea señala su "preocupación" tras la condena al fiscal general: "Que las fuentes sientan ahora un temor a no darnos esas informaciones"

El periodista ha apuntado que el delito por el que se ha condenado a Álvaro García Ortiz es uno que "prácticamente no se ha aplicado en 50 años de democracia".

Fernando Garea señala su "preocupación" tras la condena al fiscal general: "Que las fuentes sientan ahora un temor a no darnos esas informaciones"

Las reacciones a la condena de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito de revelación de datos reservados siguen llegando pese a que ya hayan pasado tres días desde que se hiciera público el fallo.

En La Roca, Fernando Garea ha mostrado su "preocupación" por lo que extrae de esta decisión judicial y que no se haya tenido en cuenta el testimonio de los varios periodistas que acreditaron tener esa información tiempo antes de que García Ortiz tuviera conocimiento de la misma.

"Lo que me preocupa de que no se haga caso a estos periodistas que explican que (la información) no se la dio este hombre es en qué situación queda la profesión. Después en qué situación queda el ejercicio profesional", afirma.

"Si se aplica este delito, que prácticamente no se ha aplicado en 50 años de democracia a pesar de que día a día publicamos secretos que no se deben publicar, me preocupa que haga que las fuentes sientan ahora un temor a no darnos esas informaciones que en muchos casos son relevantes para la opinión pública", ha comentado el periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un ejército mayor para Ucrania y sin ceder territorios: la contrapropuesta de Europa al plan de Trump
  2. Sánchez muestra su "discrepancia" por la condena al fiscal general: "Lamentamos este fallo, pero lo acatamos"
  3. Bajo la mirada de Trump y siendo un "terrorista" para EEUU: el posible último cumpleaños de Maduro en el poder
  4. El PSOE insiste en que no sabían nada sobre las acciones de Ábalos y Cerdán mientras en el PP afirman que conocían "todo"
  5. Un joven de 18 años, herido grave por disparos de la Policía tras atacar con un cuchillo a varios agentes en Vallecas
  6. Comer sano cuesta un 20% más al mes: la comparativa entre una compra saludable y otra con rebozados y platos precocinados