Fernando Garea señala su "preocupación" tras la condena al fiscal general: "Que las fuentes sientan ahora un temor a no darnos esas informaciones"

El periodista ha apuntado que el delito por el que se ha condenado a Álvaro García Ortiz es uno que "prácticamente no se ha aplicado en 50 años de democracia".

Las reacciones a la condena de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito de revelación de datos reservados siguen llegando pese a que ya hayan pasado tres días desde que se hiciera público el fallo.

En La Roca, Fernando Garea ha mostrado su "preocupación" por lo que extrae de esta decisión judicial y que no se haya tenido en cuenta el testimonio de los varios periodistas que acreditaron tener esa información tiempo antes de que García Ortiz tuviera conocimiento de la misma.

"Lo que me preocupa de que no se haga caso a estos periodistas que explican que (la información) no se la dio este hombre es en qué situación queda la profesión. Después en qué situación queda el ejercicio profesional", afirma.

"Si se aplica este delito, que prácticamente no se ha aplicado en 50 años de democracia a pesar de que día a día publicamos secretos que no se deben publicar, me preocupa que haga que las fuentes sientan ahora un temor a no darnos esas informaciones que en muchos casos son relevantes para la opinión pública", ha comentado el periodista.

