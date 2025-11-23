Marta Critikian, al conocer los rumores de crisis entre Carlos III y Camila: "Se separan e Isabel II vuelve desde los muertos"

Un reciente rumor sobre una supuesta crisis entre Carlos III y Camila ha generado sorpresa en Reino Unido. Todos los detalles en este vídeo de La Roca.

En los últimos días, un medio de comunicación de Estados Unidos ha afirmado que Carlos III y Camila estaban "a punto del divorcio". Una noticia que habría sorprendido a todo Reino Unido. Además, según el 'Paris Match', el matrimonio estaría separado desde hace tiempo y ya no viviría bajo el mismo techo, sino en residencias distintas.

Desde La Roca, Pilar Vidal explicó que ha hablado con compañeras que trabajan en Reino Unido y que todas se mostraron sorprendidas al escuchar la noticia, ya que no tenían constancia de ningún problema entre los monarcas.

"Ellos sí que han puesto en jaque a la corona", ha señalado la colaboradora. "Acuden a casi todos los eventos juntos, siguen haciendo escapadas. ¡Hasta en las aficiones son iguales!", añadió, descartando por completo la crisis entre Carlos III y Camila. "Si hay una historia de amor verdadera es esa. Ella está enamorada de él por como es y ella más que nadie sabe lo que no le gusta", apostilló la periodista.

Por su parte, Marta Critikian bromeó diciendo que "se separan de verdad e Isabel II vuelve desde los muertos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí