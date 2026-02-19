"Nadie es intocable, ni siquiera las casas reales": la reflexión de Wyoming tras la detención del príncipe Andrés

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre la detención del príncipe Andrés por sus vínculos con Epstein, así como los casos recientes de agresiones y abusos sexuales donde, afirma, "algo ha cambiado: las víctimas por fin se atreven a denunciar".

Wyoming arranca El Intermedio recordando a los emperadores de la dinastía Qing, que en China "eran considerados semidioses, tanto que estaba incluso prohibido tocarlos".

Ahora las cosas han cambiado, ya que como apunta el presentador, "nadie es intocable, ni siquiera las casas reales", como prueba la detención del príncipe Andrés de Inglaterra por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Un arresto que se produjo a las 8:00 de la mañana y que ha supuesto un hecho histórico porque "nunca antes un miembro de la realeza había madrugado tanto". Además, da la casualidad de que hoy era el 66 cumpleaños del hermano de Carlos III: "No sabemos si en los calabozos ha soplado las velas, pero seguro que alguien ha hecho fotos, en concreto una de frente y otra de perfil", ironiza.

Las acusaciones de "mala conducta en cargo público" se unen así al caso de violación a una menor que pudo sortear al llegar a un acuerdo económico con la víctima.

Más allá de este caso, Wyoming apunta que "de un tiempo a esta parte, cada semana nos sobresalta un caso de agresión o abuso sexual", como los del exDAO de la Policía Nacional, Paco Salaza, Julio Iglesias o el alcalde de Móstoles.

En su opinión, "algo ha cambiado" en este tipo de casos: "Las víctimas por fin se atreven a denunciar". Por ello, considera que "es la obligación de todos acompañarlas y facilitarles el proceso, algo que no siempre ocurre".

