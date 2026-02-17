La querella contra el alcalde de Móstoles y el PP de Madrid avanza frente a las tentativas 'populares' de desacreditar a la que fuera una de las suyas

¿Por qué es importante? Este martes se ha conocido la denuncia de la exconcejala del municipio madrileñó tanto contra el regidor por el que habría sido acosada como contra el PP de Ayuso.

El abogado Antonio Suárez-Valdés denunció en Al Rojo Vivo que su clienta, una exconcejala de Móstoles, ha sido desacreditada y ha perdido su intimidad y trabajo tras denunciar al alcalde Manuel Bautista por acoso sexual y laboral. La exedil intentó sin éxito obtener apoyo del PP madrileño, lo que llevó a denunciar también al partido. A pesar de la resistencia del PP, que intentó disuadirla de denunciar, la querella se ha formalizado. Declaraciones del alcalde han provocado la dimisión de otra trabajadora del Ayuntamiento, quien corroboró las acusaciones en una carta pública.

"A mi clienta se la ha arrastrado por el fango, se han desarrollado toda clase de infundios todos ellos tendentes a desacreditar su testimonio y ella lo ha perdido todo: su intimidad, su trabajo...". Así de contundente se mostraba este martes en una conexión en directo con Al Rojo Vivo Antonio Suárez-Valdés, el abogado de la exconcejala de Móstoles que ha denunciado al alcalde de la localidad, Manuel Bautista.

Ante la situación vivida, buscó ayuda dentro del PP madrileño sin conseguirlo. De hecho, tanto el alcalde como la formación que dirige Isabel Díaz Ayuso han sido denunciandos, al tiempo que ha pedido que declaren como testigos la misma presidenta de la Comunidad de Madrid y su número dos Alfonso Serrano.

Precisamente, la inexistencia de esa denuncia judicial era el clavo ardiendo al que se aferraba tanto Bautista como sus compañeros de filas, quienes a su vez trataron de que la presunta víctima diese ese paso: "El PP está para ayudarte, ese amparo pasa por quitarte de la cabeza cualquier tipo de denuncia", le trasladó al exedil la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán.

Un plan que ha caído, puesto que la exedil de Móstoles ya ha formalizado en los juzgados su querella contra el alcalde y contra el PP de Madrid por un presunto delito de acoso sexual y laboral. Y es que según ha recordado en laSexta este marte el letrado Suárez-Valdés "no fue ni una ni dos veces" en las que su "cliente reclamó el amparo del partido".

De hecho, fueron hasta seis ocasiones, siendo la más hiriente, según relata su abogado, la de una reunión en la que la ya exconcejala pedía información sobre si la formación tenía alguna responsabilidad de actuar respecto a lo que relataba. "¿Pero dónde está el caso de acoso?", fue la respuesta de Millán, según unos audios a los que tuvo acceso 'El País'. Por eso, su letrado ha pedido que se cite como testigos tanto a Millán, como a Serrano, e, incluso a Ayuso, la cual llegó a definir el asunto como "un caso fabricado contra la Comunidad de Madrid".

Un posicionamiento de los 'populares' madrileños al destaparse el caso que pilló por sorpresa a la víctima: "Una reacción tan furibunda no se la espera nadie de la que ha sido tu casa", ha subrayado su abogado. En este sentido, además cabe destacar, que el gabinete de comunicación de Ayuso llegó a filtrar "por error" datos de la mujeres, para después tratar de difundir el bulo de que "durante su etapa de docente también presentó otro tipo de denuncias", decía desde el atril Serrano.

Y, pese a todo, declaraciones como "está buenísima, esta es solo para mí" atribuidas al alcalde, han hecho que otra trabajadora del Ayuntamiento de Móstoles dimita este mismo martes, asegurando que las acusaciones son ciertas. Se trata de la coordinadora de Digitalización, Nuevas Tecnologías y Archivo del Ayuntamiento de Móstoles, quien en una carta explicaba que su marcha se correspondía con "un deber de compromiso con la veracidad" y "coherencia con los hechos que han sido objeto de conocimiento público".

