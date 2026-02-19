Cristina Gallego pide a Abascal que "eche el freno" tras expulsar a Ortega Smith: "Empieza a parecer un ERE encubierto"

Javier Ortega Smith ha sido expulsado de Vox debido a que, pese haber sido cesado como portavoz del partido ultra en el Ayuntamiento de Madrid, se ha negado a dejar la portavocía.

Cristina Gallego vuelve a El Intermedio con una nueva entrega de 'Montando el pollo', una sección en la que habla de cada vez que el partido de ultraderecha "monta el pollo". Aunque, como indica, en esta ocasión ha sido al revés ya que, según la colaboradora, "Javier Ortega Smith se ha atrevido a desafiar al partido negándose a abandonar la portavocía del Ayuntamiento de Madrid".

Este ha sido expulsado y "no le han sacado la tarjeta roja, que a ellos lo rojo les da sarpullidos", añade. Gallego indica que no hay derecho, "con todo lo que ha hecho él por Vox y, sobre todo, por España". "Eche un poquito el freno, señor Abascal", recomienda Cristina, "que esta más que una crisis interna, empieza a parecer un ERE encubierto".

Gallego que en Vox se están quedando solamente con las mejores mentes. "Y obviamente hablo de José María Figaredo, que ha montado un buen pollo en el hemiciclo por escaquearse de una votación", cuenta. La mesa del Congreso está estudiando amonestar al diputado de Vox por pedir el voto telemático por labores de paternidad, cuando, en realidad, estaba en un mitin en un pueblo de León.

Y, además hablar sobre cómo montan el pollo, Cristina también hace un repaso sobre "cómo se reparten los pavos", es decir, "cómo dieron el visto bueno a las cuentas de 2025". Según el diario 'El Mundo' estas fueron aprobadas por WhatsApp. "Así es, les dieron el visto bueno a unas cuentas de 14 millonazos en tres minutos", señala, "sin discusión, sin preguntas, pero eso sí, con emojis".

