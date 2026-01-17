Julio Iglesias y una denuncia que lo cambió todo: el cantante trata de defenderse ante los terroríficos testimonios de sus extrabajadoras

El contexto El artista ha sido denunciado por dos mujeres extrabajadoras suyas que aseguran que las habría agredido sexualmente mientras eran sus empleadas en régimen interno en su mansión de República Dominicana.

La imagen de Julio Iglesias ha cambiado por completo esta semana después de que se haya conocido la denuncia de dos mujeres que aseguran que el cantante las habría agredido sexualmente cuando trabajaban en la mansión del cantante en República Dominicana en régimen interno.

Todo comenzó con la investigación de 'elDiario.es', en colaboración con Univision Noticias, donde las mujeres han contado el ambiente de control, acoso y terror que imperaban en estas mansiones por parte del cantante. Pero no hablaban de los años 70, 80 o 90, sino que dichos hechos tuvieron lugar en 2021, cuando el artista tenía 77 años. Y, entre los seis delitos que constan en la denuncia se encuentran trata de seres humanos, acoso, agresiones sexuales y lesiones.

"Me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano y chupándole el pito...porque él sentía mucho dolor y eso lo calmaba. Pasé casi toda la noche chupándole sus partes. Cuando yo paraba o me quedaba dormida él me jalaba la cabeza como para que siga", asegura una de las mujeres entrevistadas por el citado medio. Los encuentros, añaden, se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

Al poco tiempo de llegar a ese trabajo, ambas aseguran que eran sometidas a preguntas como "¿te gustan los tríos?" o "¿te has operado los pechos?" por parte de Iglesias, que llegaba a pedir verles los senos o tocándoselos, con el pretexto de comprobar cómo les había quedado la cirugía de aumento de pecho o para que él evaluara si debían de hacérsela.

Todo ello se conoció este martes. Solo un día después, Julio Iglesias hablaba con la revista 'Hola' para negar "totalmente los hechos" y anunciar que tomaría acciones legales ante una situación que "se va a aclarar". Aunque, como recoge 'elDiario.es', la Audiencia Nacional ya estaría investigando los hechos.

Con el paso de los días, se iban conociendo cada vez más detalles sobre lo sucedido. Por ejemplo, que la encargada de los empleados recurría a cuentas de Instagram para seleccionar a las empleadas. Esas a las que no se les tenía en cuenta la experiencia que aportaban ya que lo único que se les solicitaba eran fotos de cuerpo entero.

Ahora bien, sí que había un requisito: que no fueran mayores de 35 años. Tras postularse, cuentan las exempleadas, era el propio Julio Iglesias quien elegía a quién contratar valorando únicamente las cinco fotografías que les hacían mandar: "Siempre buscaba mujeres morenas, afrodescendientes; Siempre les preguntaba su descendencia, si era dominicana-dominicana, si eran dominicanas mezcladas con europeos o si eran haitianas".

Otra exempleada asegura que vio parte del 'proceso de selección' por parte de Julio Iglesias: "Estaban buscando personal para trabajar y a él no le importaba el currículum o la educación. Él simplemente miraba una foto y decía 'esta me gusta'. Me llamó la atención porque las chicas mandaban fotos con escotes y cosas así, sugestivas".

No solo eso sino que, ya contratadas, se les obligaba a realizarse pruebas ginecológicas. Unas pruebas que no solo tenían que hacerse, sino que entregar los resultados a la encargada de los empleados.

Las trabajadoras han detallado el clima en el que ocurrían estas presuntas agresiones, lugares que parecían "una casa de ensueño" y que acababan convirtiéndose en una "casita del terror". En esas mansiones paradisíacas reinaba un ambiente "incómodo" con el que el cantante mantenía a las trabajadoras "en permanente modo alerta" e "irritables"; llegando incluso a "normalizar el maltrato".

Además, Women's Link Worldwide, la ONG que ha llevado la denuncia de dos extrabajadoras de Julio Iglesias por agresiones sexuales, asegura haber recibido otras "llamadas" de otras mujeres desde que se conociese la publicación

Tras 72 horas sin reaccionar, Julio Iglesias rompió su silencio este viernes. Y lo hizo para tachar las acusaciones de "absolutamente falsas" en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", avanza Iglesias, que ha elegido a José Antonio Choclán como abogado si la Audiencia Nacional decide abrir una investigación contra él a raíz de estas denuncias.

Una inocencia que también defiende su mujer, Miranda Rijnsburger, quien reaccionó al comunicado con su apoyo al artista. "A tu lado, siempre", escribe añadiendo un corazón blanco.

Pese a la denuncia, a Julio Iglesias no le faltan apoyos. El primero, el de su gran amiga Ana Obregón, quien ha revelado que tras vivir en casa del cantante dos años, puede decir que ha sido "testigo del respeto con el que trata a miles de personas". "Veritas vos Liberabit. La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables", ha dicho.

También Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, utilizaba sus redes sociales para salir en defensa del cantante: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

Por si fuera poco, también dejó claro ante los medios de comunicación que ella no va a participar en el "linchamiento" a Julio Iglesias: "No vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos. No nos vamos a prestar a la campaña para acabar con la imagen de Julio Iglesias".

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y Air Europa, directamente ha afirmado que "daría la vida" por su "íntimo amigo": "Yo por Julio doy la vida. Si me la pide mañana, se la doy. Es íntimo amigo mío y lo voy a defender porque es el hombre más internacional que tenemos. Haría todo lo que fuera posible por Julio".

