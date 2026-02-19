La policía británica detiene al ex príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por sus vínculos con el caso Epstein

Los detalles La Policía británica ha registrado varios domicilios en Berkshire y Norfolk y ha explicado que su arresto se ha producido tras "una evaluación exhaustiva". Ahora se ha abierto una investigación por un delito de "mala conducta en un cargo público".

Andrés Mountbatten Windsor, hermano del rey de Inglaterra, ha sido arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, según informó la BBC. La policía de Thames Valley confirmó el arresto de un hombre de unos sesenta años en Norfolk, sin revelar su identidad, y está llevando a cabo búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk. Andrés, que ha enfrentado acusaciones por sus vínculos con Jeffrey Epstein, ha negado las acusaciones. El arresto coincide con su 66 cumpleaños. En 2022, Andrés llegó a un acuerdo judicial con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso. Carlos III le despojó de su título de príncipe y lo trasladó a Sandringham.

El hermano del rey de Inglaterra Andrés Mountbatten Windsor ha sido arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, según avanza la cadena británica BBC. Por el momento, son pocos los detalles que han trascendido. Según el citado medio, se habrían visto coches policiales sin distintivos esta mañana a primera hora en Sandringham, Norfolk, donde el ex príncipe ha estado viviendo desde que dejó su casa en Windsor.

Esta es la primera vez que el ex príncipe, que ha enfrentado numerosas acusaciones por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, ha sido arrestado. Hasta el momento, Andrés ha negado sistemáticamente cualquier acusación. Se da la coincidencia además de que hoy el exduque de York cumple 66 años.

En un comunicado en el que no detallan su nombre, la policía de Thames Valley señala: "Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk". "El hombre permanece bajo custodia policial en este momento", añaden confirmando que "no revelaremos el nombre del arrestado, según las directrices nacionales".

Asimismo, recuerdan que el caso está abierto y que se debe tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial. El subjefe de policía Oliver Wright ha insistido en que, "tras una evaluación exhaustiva" han abierto una "investigación" por "mala conducta de un cargo público. "Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito", añade.

"Entendemos el gran interés público en este caso y brindaremos actualizaciones en el momento oportuno", sentencia.

El palacio de Buckingham había ofrecido la colaboración de la corona con la Justicia hace semanas, después de que la policía de Thames Valley anunciara que estaba examinando nuevos indicios que apuntaban a que Andrés habría compartido información confidencial con el pederasta multimillonario Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, un cargo que ocupó entre 2001 y 2011. Entre los documentos bajo análisis figuran informes sobre visitas oficiales y oportunidades de negocio en varios países asiáticos.

El expríncipe Andrés invitó en 2010 al financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein y a una mujer rumana descrita como "muy mona" a una cena privada en el Palacio de Buckingham, según correos electrónicos difundidos por la Administración estadounidense. Los mensajes, parte de los llamados archivos Epstein, mostraban que la chica fue invitada a petición del magnate, quien estaba en Londres y quería que lo acompañara a la cita junto con otros conocidos.

Epstein escribió: "Añade una más (nombre censurado), rumana muy mona". No hay detalles sobre cómo se desarrolló la velada ni del resto de los invitados, pero, al día siguiente, Epstein dijo a la mujer en un correo que Andrés la había encontrado muy guapa. "Y tú no querías ir porque no te gustaban tus vaqueros; estabas perfecta y Andrés pensó que eras bella. Ningún hombre mira la ropa, ven más allá, qué hacemos ahora", afirmó en el mensaje el magnate, muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Andrés se retiró de la vida pública en 2019 ante la presión social por su amistad con Epstein. En 2025, la estadounidense Virginia Giuffre publicó un libro de memorias donde detallaba que abusó de ella en al menos tres ocasiones cuando era menor de edad.

El segundo hijo varón de Isabel II, que niega las acusaciones, llegó en 2022 a un millonario acuerdo judicial con Giuffre -que se suicidó el pasado abril a los 41 años- para que ésta retirara su demanda civil.

Tras despojarle de su título hereditario de príncipe en octubre, Carlos III ordenó a su hermano mudarse de la mansión de Royal Lodge en el castillo de Windsor (a las afueras de Londres) a una casa en la finca de Sandringham (este de Inglaterra), propiedad privada del soberano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.