Dani Mateo 'encuentra' a Wyoming en los papeles de Epstein: "Este es tu fin y para sorpresa de todos no van a ser tus chistes"

El nombre de Wyoming 'aparece' en los papeles de Epstein, según Dani Mateo, y el presentador le responde: "Cualquier día te lees los papeles de Hitler y piensas que las siglas SS son de Sandra Sabatés".

Dani Mateo ha buscado a Wyoming en los papeles de Epstein y siente decirle que "este es tu fin": "Para sorpresa de todos no van a ser tus chistes, va a ser esto", afirma.

Según el colaborador de El Intermedio, el nombre del presentador aparece "ni más ni menos que en 321 ocasiones", aunque Wyoming, con ironía, asegura que solo estuvo "20 veces".

"Me llegarían estas comunicaciones al spam porque yo no he visto nada", se defiende Wyoming, mientras Dani Mateo le dice que es "lo mismo que respondió el príncipe Andrés, que se hizo el orejas siendo hermano de Carlos".

Como muestra, le enseña uno de los mails que recibe Jeffrey Epstein en el que se puede leer: "¿Estarías interesado Wyoming? Hay tanta carne que no sabemos qué hacer con ella". "Es repugnante", reacciona Dani Mateo.

Wyoming, por su parte, le responde que le estaba siguiendo la corriente "porque te veo que estás un poco perjudicado del punto de vista psíquico", pero que sabe que lo que realmente quiere Dani es boicotearle "para heredar todo esto".

Por ello, le pide que se olvide porque "mi nombre aparecerá 300 veces en los papeles de Epstein, pero el tuyo parece cero veces en mi testamento".

Sea como fuere, le plantea la posibilidad de que el Wyoming del que hablan en los papeles de Epstein sea el estado: "Cualquier día te lees los papeles de Hitler y piensas que las siglas SS son de Sandra Sabatés"..

