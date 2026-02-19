Wyoming, después de que Ayuso afirme que no hay un caso de acoso contra el alcalde de Móstoles: "Tiene ceguera selectiva"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado en la Asamblea de Madrid que el caso de acoso sexual contra el regidor mostoleño "cambió por el camino".

El Partido Popular no deja de exigir la dimisión de Fernando Grande-Marlaska desde que estallara el caso del DAO de la Policía Nacional. Esto, como señala Sandra Sabatés, "contrasta con la postura del partido sobre el caso de acoso sexual del alcalde de Móstoles".

Isabel Díaz Ayuso, de nuevo, ha insitido en la Asamblea de Madrid que no hay ningún caso de acoso sexual contra el regidor de Móstoles, oponiéndolo a la agresión del DAO.

"En el PP tienen una ceguera selectiva ante los casos de acoso", indica el Gran Wyoming, y comparte con ellos una regla nemotécnica para que lo recuerden: "Me lo creo si es del DAO, pero si es del PP está todo 'inventao'".

Esta ha sido la primera aparición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde que estallara la crisis interna en su partido. La revuelta se ha producido después de que hayan salido, en bloque, los miembros del clan conocido como 'Los Pocholos' para protestar por el cese del consejero de Educación de Madrid.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.