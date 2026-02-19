James Rhodes, enamorado de España y del Betis: "Me importa un pepino si Inglaterra gana el Mundial. Nunca va a pasar"

Isma Juárez entrevista a James Rhodes, todo un 'loco por España' que en este vídeo le desvela sus expresiones favoritas del castellano, lo que no le gusta de España y ya es "un español de los cojones" con "pasaporte y todo".

En su sección 'Locos por España', Isma Juárez entrevista a James Rhodes, un auténtico enamorado de nuestro país: "Soy español de los cojones. Ahora tengo el pasaporte y todo", afirma.

De hecho, el pianista explica que para conseguir la nacionalidad ha tenido que renunciar a Inglaterra: "Hasta luego, Mari Carmen", comenta con humor Rhodes, que le explica a Isma que está aprendiendo gallego e incluso le pasa al reportero "la mano por la cara" con este idioma.

James llegó a España hace ocho años con "literalmente dos palabras de castellano". Ahora maneja expresiones, que considera sus favoritas, como "no tengo el chichi para farolillos. Éramos pocos y parió la abuela. Pagafantas. Mindundi. Cero a la izquierda": "¡Qué riqueza de cultura!", señala.

Respecto a su vida en nuestro país, asegura que aquí "me encuentro caminando más despacio que en Londres". También se ha tenido que acostumbrar a que los españoles hablamos gritando, sobre todo desde que es presidente de su comunidad de vecinos y las reuniones son "como hostias con palabras".

El pianista afirma que lo que menos le gusta de los españoles es "comer a las 22:00 de la noche", porque se muere de hambre: "A las ocho si no estoy comiendo. Cuidado", avisa. Tampoco le gustan expresiones como "bro", "chill" o "servir coño"

James también es muy aficionado al fútbol y se declara hincha del Betis. Por ello, tiene claro qué elegiría entre una Champions para los verdiblancos o ver a Inglaterra ganar el Mundial: "Me importa un pepino si Inglaterra gana el Mundial. Nunca va a pasar".

Rhodes lleva a Isma a uno de sus sitios favoritos de Madrid, una cafetería que donde "hay un bizcocho que te cagas". Allí Isma le pregunta si ha hecho "algún acercamiento a la música española" a nivel instrumental y se ofrece a tocar las castañuelas, sin tener ni idea. "Mátame camión ahora mismo. Quiero morir", reacciona el pianista.

