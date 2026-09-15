Hoy, en laSexta, estreno de Congelados, el nuevo concurso presentado por Àngel Llácer que combina humor y resistencia

Atresmedia continúa ampliando su catálogo de formatos de entretenimiento con el estreno de Congelados en laSexta. El concurso, que combina humor y resistencia a lo largo de caóticas pruebas, aterriza en el 'prime time' de la mano de Àngel Llácer para amenizar las noches de la cadena.

Congelados, el nuevo concurso que laSexta estrena esta noche, combina humor y resistencia a lo largo de caóticas pruebas. El formato aterriza en el 'prime time' de la mano de Àngel Llácer para amenizar las noches de la cadena.

La premisa de Congelados es muy simple: los equipos, conformados por un líder y dos famosos, deberán entrar por turnos en una habitación cerrada y quedarse completamente inmóviles cuando el presentador, Àngel Llácer, dé la orden. Allí dentro, deberán hacer frente a diversos y cómicos retos, diseñados para hacerles perder el control y, por tanto, la prueba.

Un divertido game show donde la paciencia, el autocontrol y la resistencia son la única clave para llevarse la victoria. Cada mecánica crea situaciones de humor que ponen en aprietos a los concursantes, quienes deben, ante todo, controlar sus emociones y soportar cualquier incomodidad, miedo o ganas de reír. Su mecanismo simple y entretenido está pensado para atrapar espectadores de todas las edades.

Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell serán los capitanes de equipo, y en cada programa, cada capitán traerá a dos invitados famosos diferentes para enfrentarse en divertidas y desafiantes pruebas.

Congelados es la adaptación de Atresmedia del formato original japonés 'Freeze', un clásico de la televisión en el país nipón, inspirado por los juegos infantiles y llevado a la pequeña pantalla con gran éxito. El game show ha dado el salto internacional con su edición portuguesa, y ahora con su llegada a España de la mano de Atresmedia y Fremantle.

Los participantes del primer programa…

Estas son las personas en enfrentarse al 'congelador' bajo las normas de Àngel Llàcer en el primer programa de Congelados.

En el equipo de Silvia Abril participarán Roberto Leal y Raquel Sánchez Silva. Miki Nadal tratará de conseguir la máxima puntuación con ayuda de Eva González y María Zurita, mientras que Lorena Castell contará con Gemma Mengual y Raúl Tejón en sus filas.

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