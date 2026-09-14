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Entrevista en laSexta

Sánchez, tras el freno del Supremo a la 'ley de nietos': "La pregunta que hay que hacerse de verdad es si se puede suspender un derecho esencial a 400.000 españoles"

El presidente del Gobierno ha recordado en El Intermedio que "el PP ganó en voto exterior en 2023", tras la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en 2022.

sánchez ley de nietos
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Pedro Sánchez ha criticado este lunes las denuncias presentadas por Vox y el PP que han llevado al freno de la 'ley de nietos', después de que el Tribunal Supremo haya suspendido cautelarmente el derecho a voto de personas beneficiadas por la norma.

En una entrevista en El Intermedio, el presidente del Gobierno ha asegurado que "la pregunta que hay que hacerse es: ¿De verdad puede suspenderse un derecho esencial como es el derecho al voto a 400.000 españoles?".

El líder socialista ha criticado la utilización de la ley por parte de esas dos formaciones y ha recordado que la Ley de Memoria Democrática entró en vigor en 2022 y, en todo este tiempo, "no ha habido ningún problema".

"Fuimos a votar en 2023, se ha votado en las elecciones autonómicas que hemos tenido este año, y no ha habido ningún problema", ha aseverado. Por eso, ha apuntado que "no hay que temer al voto, hay que temer a aquellos partidos que pretenden cercenar y suprimir un derecho esencial de la ciudadanía como es el derecho a votar".

En relación a las acusaciones contra el Ejecutivo de intentar modificar el censo electoral para salir beneficiado en los próximos comicios, Sánchez ha afirmado que "los datos y la experiencia demuestran lo contrario", que su partido saldría perjudicado por este cambio.

Ha recordando que "tras la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, en 2023 el PP ganó en el voto exterior" y "nos quitaron un escaño de la circunscripción de Madrid".

"No puede haber unos ciudadanos de primera y de segunda porque tengamos candidatos de tercera que teman perder las elecciones en 2027", ha sentenciado.

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