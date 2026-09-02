VÍDEO | Àngel Llàcer presenta 'Congelados' y 'Una fiesta de muerte': "Son dos programas divertidísimos"

Ambos formatos, que se emitirán en Antena 3, cuentan entre sus participantes con zapeadores. Descubre quiénes son en el vídeo principal.

Àngel Llàcer ha visitado Zapeando para presentar los dos nuevos formatos televisivos que va a estrenar próximamente: la segunda temporada de 'Una fiesta de muerte' y 'Congelados'.

En el primero, reúnen a siete famosos, 'matan' a uno de ellos y los supervivientes deben descubrir la identidad del asesino. Esta edición es muy especial para Zapeando ya que una de las participantes es Isabel Forner.

"No puedo contar nada", confiesa Llàcer, "solo vengo a poner la cara". El presentador descarga la responsabilidad de dar algún dato sobre el programa a la zapeadora. "La bronca para ella", expone. Isabel afirma que el programa ha sido "increíble" y anima a la gente a verlo. "Es brutal", añade.

'Congelados' también tiene un poco de Zapeando, ya que Miki Nadal es uno de los participantes. Nadal cuenta que los participantes "tenemos que aguantar sin reaccionar mientras todo a nuestro alrededor intenta hacernos perder el control".

Àngel cuenta que el programa es "divertidísimo". Explica que los participantes están divididos en tres equipos: un capitaneado por Miki, otro por Silvia Abril y un tercero dirigido por Lorena Castell.

Los invitados forman parte de uno de los equipos y deben entrar en el llamado congelador, donde no se pueden mover. "Ahí les vamos a hacer de todo", adelanta Llàcer, desde hacer reír a hacer que se enfrenten a temperaturas extremas o animales vivos.

Miki confiesa que lo peor del programa es que no había agua caliente. Isabel, que también ha participado en este formato, da la razón a su compañero y, como indica, ella se fue a casa sin duchar para evitar una ducha fría.

Llàcer cuenta que durante todo el programa se rieron mucho y que llegó a romperse el brazo durante la grabación. Esto hizo que, lo que quedaba de programa, tuviera que presentarlo con la mano en el bolsillo. "Miki me decía que aplaudiera", recuerda. "En ese programa, el que de verdad estaba sufriendo eres tú", señala Nacho García.

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