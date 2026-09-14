Trump sigue haciendo oídos sordos a la "conspiración enfermiza" sobre la IA y dice que el único control que necesita es tenerlo a él como presidente

¿Qué ha dicho? "El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", ha escrito el presidente de EEUU en su red Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que existe una "conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA) y ha afirmado que no se necesita más regulación que su liderazgo. Según Trump, su administración ha evitado que la IA se utilice para fines negativos y ya hay un amplio control penal y regulatorio sobre estas empresas. En medio de las preocupaciones por los riesgos de la IA, destacadas por líderes del sector como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk, Trump ha insistido en que Estados Unidos debe liderar el desarrollo de esta tecnología frente a China, enfatizando que "quien gane en la IA, gana".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este lunes que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA) y ha asegurado que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente del país.

"El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", ha escrito Trump en su red Truth Social, en medio de la polémica desatada por las alertas de los líderes del sector sobre los crecientes riesgos de esta tecnología.

Trump ha argumentado que su Administración "ha impedido que personas de la IA hagan cosas malas o potencialmente malas" y ha asegurado que ya existe un "enorme poder penal y regulatorio sobre estas empresas", por lo que no se necesita mayor regulación.

En medio de la nueva polémica alrededor de esta tecnología, Trump ha opinado que existe "una conspiración enfermiza contra la IA y los centros de datos y el único que está contenido con ello es China".

El presidente estadounidense ha insistido en que Estados Unidos debe seguir liderando el avance de la IA frente al gigante asiático porque "¡quien gane en la IA, gana". "¡Teóricos de la conspiración, sediciosos, traidores y filtradores: cuidado!", ha advertido.

La nueva polémica la desató el sábado el director de Anthropic, Dario Amodei, cuando publicó un ensayo para urgir "un ritmo más lento" a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, una advertencia a la que se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector.

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