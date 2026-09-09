Miki Nadal se suma al equipo de Congelados (laSexta) como capitán de equipo

En cada programa, Miki Nadal estará acompañado por dos invitados especiales a los que liderará como capitán con el objetivo de sumar más puntos que sus contrincantes y ganar. El truco: el autocontrol y la paciencia porque quien se mueve pierde.

Del cálido verano en Zapeando al frío (pero no tanto) de Congelados: después de haber relevado a Dani Mateo al frente de Zapeando, Miki Nadal se convierte en capitán de equipo en Congelados, junto a Silvia Abril y Lorena Castell, con quien competirá cada programa junto a una serie de participantes en un reto sencillo, pero duro: estar quieto, congelado, mientras alguien intenta que pierdan el control.

Con Àngel Llàcer al frente, Miki Nadal y su equipo tendrán que demostrar paciencia, autocontrol y resistencia para llevarse el premio: 3.000 euros que irán destinados a una organización benéfica. Y sí, también Miki Nadal, porque aunque en las tres primeras rondas de cada programa son los invitados los que participan en los retos, en la cuarta los tres capitanes de equipo se enfrentarán entre sí, asumiendo toda la responsabilidad de la puntuación que reciban.

En el primer programa de Congelados, que se estrena el martes 15 de septiembre a las 23:00h, Miki Nadal liderará a Eva González y a María Zurita, con quien tratará de superar a Abril y Castell en el reto de mantenerse congelado el mayor tiempo posible. De cara al estreno, no obstante, ya se puede ver el programa en atresplayer.

Congelados es la adaptación española de Freeze, un formato de humor japonés creado por FANY Studio para Amazon Prime Japón. Pero, a su vez, éste es la adaptación a la pantalla de un clásico juego japonés infantil, que consiste precisamente en quedarse quieto, totalmente congelado, hasta provocarle la risa a los amigos. En 2024 fue el ganador del Premio a Mejor Programa de Comedioa en el MIPCOM Cannes. La producción de Congelados para laSexta corre a cargo de Freemantle, quienes están detrás de otros formatos como Mask Singer, La caja amarilla o El piano.

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