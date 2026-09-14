La portavoz del PSOE admite que Melchor León le avisó del asalto masivo a Ceuta pero argumenta que no vio los mensajes y que las alertas no eran "extraordinarias"

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa

El contexto El diputado socialista en Ceuta ha enseñado a laSexta los mensajes que envió a Montse Mínguez el 30 de julio, después de que ella restara importancia a la crisis de la ciudad autónoma.

La versión del Gobierno sobre la falta de advertencias de la llegada masiva de migrantes a Ceuta se debilita. A los informes desclasificados y acusaciones de miembros del PSOE, se suma una revelación de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, quien admitió que el líder socialista de Ceuta le escribió el día de la crisis migratoria, aunque no lo vio. Mínguez intentó minimizar la situación afirmando que Ceuta enfrenta estas situaciones regularmente. Esto indignó a los socialistas ceutíes. Melchor León, diputado socialista, mostró a laSexta mensajes enviados a Mínguez el 30 de julio, destacando el desinterés del Gobierno. Mínguez reconoció no haber visto los mensajes, pero recalcó que la situación actual es excepcional.

La versión del Gobierno de que no hubo advertencias sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta, sigue resquebrajándose. Además de los informes desclasificados y de las acusaciones de miembros del PSOE, se une ahora una revelación. La portavoz de le Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha reconocido este lunes que el líder de los socialistas en Ceuta le escribió el día que empezaron a entrar los migrantes, aunque ha justificado que no lo vio.

Mínguez ha intentado quitar hierro a la crisis que vive Ceuta tras la entrada masiva. En una comparecencia el sábado afirmó que la situación "no ha sido extraordinaria", afirmando que, al ser ciudad fronteriza, "vive situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos".

Sus palabras han ofendido e indignado a los socialistas de la ciudad autónoma, que le han reprochado que reste importancia a lo que ocurre en Ceuta desde hace más de un mes.

En este sentido, el diputado socialista Melchor León, que ha sido crítico con la actuación del Gobierno, ha enseñado en exclusiva a laSexta los mensajes que envió a Mínguez el 30 de julio, día en el que comenzó la crisis migratoria.

Con ellos quiere demostrar que, ni mucho menos, la entrada de personas fue algo habitual. "Nunca tuvimos contestación por su parte. Es inaudito que diga, día sí y también, que está pendiente de Ceuta. Es completamente mentira", ha condenado León.

Mínguez se retracta

Mientras Melchor León denunciaba ese desinterés, la portavoz comparecía este lunes en Ferraz. laSexta no ha podido preguntarle en ese momento, debido a que no se le ha concedido el turno de palabra.

Sin embargo, posteriormente ha podido hablar con ella. Mínguez se ha mostrado muy sorprendida por la pregunta sobre esos mensajes y, allí mismo ha abierto el WhatsApp con Melchor León. Al verlos, ha comentado: "Efectivamente, los mensajes están ahí, se me han despistado, no los había visto".

La portavoz ha reculado entonces una vez más, afirmando que los WhatsApps alertando de las entradas no son excepcionales aunque, esta situación, ha dicho, "sí lo es".

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