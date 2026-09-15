Cristina Gallego, sobre los insultos a Pedro Sánchez en 'Madring': "Pensaba que a los que iban a esto les gustaba la Fórmula 1, no la fruta"

Las polémica del alcalde de Oviedo con una agresión neonazi, el 'Cara al sol' en Moraleja de Enmedio o los insultos contra Sánchez en la Fórmula 1 son algunas de las 'cositas' que se vienen en la sección de Dani Mateo y Cristina Gallego.

Cristina Gallego y Dani Mateo presentan una nueva edición 'Se vienen cositas' con la última actualidad de la extrema derecha. En esta ocasión empiezan en Oviedo, donde su alcalde se mostraba equidistante al valorar la agresión por parte de unos jóvenes de extrema derecha a unos chicos que tenían una caseta en las fiestas de San Mateo con la bandera LGTBI.

Alfredo Canteli quitaba hierro a la brutal paliza e incluso aseguraba no creer que los agresores fueran "tan mala gente". "Nos ponemos a criticar muy rápido y enseguida les hacemos la cruz y eso no les gusta, seguro que prefieren que les hagamos la esvástica", ironiza Cristina Gallego.

Por otro lado están los miembros de 'Núcleo Nacional', la organización neonazi que el día de la Diada salió al grito de "arriba España" para encontrarse con una manifestación antifascista, de la que tuvieron que separarles los Mossos.

"No lo parecen, pero ahí donde les ves son indepes, dan hostias independientemente de si eres rojo, o gay o feminista", comenta Dani Mateo.

Cristina y Dani analizan el evento del fin de semana: la carrera de Fórmula 1 que tuvo lugar en Madrid, donde se pudieron escuchar gritos de "Pedro Sánchez ¡hijo de puta!".

"Y yo que pensaba que los que iban a esto era porque les gustaba la Fórmula 1 y no porque les gustara la fruta", apunta Cristina, mientras Dani añade que "eso es lo que pasa cuando se le ríen todas las gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que el nivel de odio se pone como le gustan a ella las casas, por todo lo alto".

También se van hasta las fiestas patronales de Moraleja de Enmedio, donde tras el pregón y el chupinazo sonó en la megafonía el 'Cara al sol'. "Solo faltó que para la fiesta pusieran una barra grande y libre", indica Dani. Cristina, por su parte, recuerda que años atrás en el Ayuntamiento ya se colgó una bandera franquista: "Lo que me sorprende es que todavía se llamen de Enmedio, cuando son de extrema derecha", afirma.

En Alemania ya se van conociendo quiénes serán los diputados de AfD, entre los que se encuentran neonazis, prorrusos, un exoficial de la Stasi y un actor porno que falsificó sus títulos académicos. "En sus películas decía que era fontanero y no lo era", ironiza Dani, mientras que Cristina le ve con "experiencia en joder a todos".

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