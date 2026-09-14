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ENTREVISTA A PEDRO SÁNCHEZ

Sánchez critica "un cambio" en la lealtad de Vivas respecto a 2021: "Hay un interés por parte de PP y Vox de utilizar la crisis para desgastar al Gobierno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido una entrevista este lunes en El Intermedio. Sentado junto a El Gran Wyoming, ha criticado un cambio en la actitud del presidente de Ceuta por existir "un interés por parte del PP y de Vox de utilizar la crisis de Ceuta, no para ayudar a los ceutíes, sino precisamente para desgastar al Gobierno de España".

VIVAS
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que se ha producido un cambio a peor a la hora de colaborar con el Ejecutivo ceutí para poder encontrar una solución a la crisis migratoria actual. Así de contundente se ha mostrado este lunes, en una entrevista en El Intermedio. Y es que, según ha explicado, no se han encontrado con la misma lealtad y colaboración que en ocasiones anteriores. En 2021 se vivió una situación similar, con otra entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, y entonces todo fue más fluido. Por lo que Sánchez no ha dudado en afirmar: "Yo he notado un cambio".

"Todas las crisis que hemos tenido que gestionar durante estos años las he trabajado siempre con la misma actitud de unidad y de lealtad institucional. Y cuando se boicotea precisamente esa unidad y lealtad institucional, en este caso, se están boicoteando los intereses de Ceuta", ha dicho el presidente en una clara alusión a las críticas presentadas por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y por parte del PP.

"Con Vivas hemos tenido una gestión muy semejante en el año 2021 y yo sí he notado un cambio. En 2021 trabajamos codo con codo y en 2026, bueno, pues no ocurre lo mismo", ha lamentado Pedro Sánchez, recordando que ambas partes acordaron cuestiones de cesión o acuerdo de utilización de superficies para reubicar a los migrantes, para luego encontrarse con "ciertas dificultades".

Preguntado por qué es lo que ha cambiado exactamente, el presidente ha hablado de una intuición: "Por lo que escucho de sus máximos responsables, en este caso del Partido Popular, lo que ha cambiado es un interés por parte del PP y de Vox de utilizar la crisis de Ceuta, no para ayudar a los ceutíes, sino precisamente para desgastar al Gobierno de España".

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