Sánchez critica "un cambio" en la lealtad de Vivas respecto a 2021: "Hay un interés por parte de PP y Vox de utilizar la crisis para desgastar al Gobierno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido una entrevista este lunes en El Intermedio. Sentado junto a El Gran Wyoming, ha criticado un cambio en la actitud del presidente de Ceuta por existir "un interés por parte del PP y de Vox de utilizar la crisis de Ceuta, no para ayudar a los ceutíes, sino precisamente para desgastar al Gobierno de España".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su preocupación por un cambio negativo en la colaboración con el Ejecutivo de Ceuta para abordar la crisis migratoria. En una entrevista en El Intermedio, Sánchez señaló que la lealtad y colaboración no han sido las mismas que en 2021, cuando se gestionó una situación similar de manera más fluida. Criticó que se esté boicoteando la unidad y lealtad institucional, lo que perjudica los intereses de Ceuta. Sánchez sugirió que el cambio se debe a un interés del PP y Vox por utilizar la crisis para desgastar al Gobierno, en lugar de ayudar a los ceutíes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que se ha producido un cambio a peor a la hora de colaborar con el Ejecutivo ceutí para poder encontrar una solución a la crisis migratoria actual. Así de contundente se ha mostrado este lunes, en una entrevista en El Intermedio. Y es que, según ha explicado, no se han encontrado con la misma lealtad y colaboración que en ocasiones anteriores. En 2021 se vivió una situación similar, con otra entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, y entonces todo fue más fluido. Por lo que Sánchez no ha dudado en afirmar: "Yo he notado un cambio".

"Todas las crisis que hemos tenido que gestionar durante estos años las he trabajado siempre con la misma actitud de unidad y de lealtad institucional. Y cuando se boicotea precisamente esa unidad y lealtad institucional, en este caso, se están boicoteando los intereses de Ceuta", ha dicho el presidente en una clara alusión a las críticas presentadas por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y por parte del PP.

"Con Vivas hemos tenido una gestión muy semejante en el año 2021 y yo sí he notado un cambio. En 2021 trabajamos codo con codo y en 2026, bueno, pues no ocurre lo mismo", ha lamentado Pedro Sánchez, recordando que ambas partes acordaron cuestiones de cesión o acuerdo de utilización de superficies para reubicar a los migrantes, para luego encontrarse con "ciertas dificultades".

Preguntado por qué es lo que ha cambiado exactamente, el presidente ha hablado de una intuición: "Por lo que escucho de sus máximos responsables, en este caso del Partido Popular, lo que ha cambiado es un interés por parte del PP y de Vox de utilizar la crisis de Ceuta, no para ayudar a los ceutíes, sino precisamente para desgastar al Gobierno de España".

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