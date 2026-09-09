Silvia Abril se convierte en capitana en Congelados, el concurso de Àngel Llàcer en laSexta

El martes 15 de septiembre se estrena en laSexta Congelados, la adaptación española de un premiado formato de humor japonés. Al frente de uno de los equipos de concursantes estará la humorista y actriz Silvia Abril.

Caos, humor y 'frío': todo esto emana de Congelados, el nuevo programa de laSexta que se estrena el martes 15 de septiembre y al que se incorpora la actriz y humorista Silvia Abril. Con Àngel Llàcer al frente, Silvia Abril llega como capitana de uno de los tres equipos que en cada programa competirán en una serie de divertidas pruebas y cuyos integrantes tendrán que hacer una cosa muy sencilla: quedarse completamente quietos, congelados, cuando el presentador dé la orden.

Los concursantes se enfrentarán a diversos y cómicos retos, diseñados para hacerles perder el control, pero ellos no han de caer porque quien se mueve pierde. Abril, como capitana, se enfrentará a sus compañeros Miki Nadal y Lorena Castell con el fin de alcanzar la última ronda y ganar un premio de 3.000 euros, que estarán destinados a una asociación benéfica que ellos elijan. Los participantes irán entrando en 'el congelador' sin reaccionar el mayor tiempo que puedan durante tres rondas y en la cuarta son los propios capitanes los que se enfrentan en la semifinal, siendo los únicos responsables de su puntuación cuando entren al 'congelador'.

En cada programa, cada uno de los capitanes llevará a dos invitados famosos diferentes para enfrentarse a este desafío y los primeros de Silvia Abril serán Roberto Leal y Raquel Sánchez Silva. El primer programa de Congelados se emite el martes 15 de septiembre a las 23:00h, pero ya está disponible en atresplayer.

Congelados es la adaptación española de Freeze, un formato de humor japonés creado por FANY Studio para Amazon Prime Japón. Pero, a su vez, éste es la adaptación a la pantalla de un clásico juego japonés infantil, que consiste precisamente en quedarse quieto, totalmente congelado, hasta provocarle la risa a los amigos. En 2024 fue el ganador del Premio a Mejor Programa de Comedioa en el MIPCOM Cannes. La producción de Congelados para laSexta corre a cargo de Freemantle, quienes están detrás de otros formatos como Mask Singer, La caja amarilla o El piano.

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