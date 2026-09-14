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entrevista a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez cree que el juez Peinado "ha hecho mucho daño a la Justicia": "No será recordado por haber sido imparcial"

Los detalles El presidente del Gobierno ha defendido este lunes la "independencia" de la Justicia y ha afirmado que "hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que, efectivamente, no lo hacen".

Pedro Sánchez - Juez Peinado
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la "independencia" de la Justicia y ha afirmado que "hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que, efectivamente, no lo hacen". Tras esto, sin embargo, ha criticado abiertamente al magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha instruido la causa contra su mujer, Begoña Gómez, por su actividad profesional.

"Peinado ha hecho mucho daño a la Justicia", ha dicho Sánchez durante una entrevista en El Intermedio. "No va a ser recordado por sus instrucciones ni por haber sido un juez imparcial", ha continuado.

Tras esto, ha señalado que "en el caso de Begoña Gómez o en el de David Sánchez que, insisto, sí son mi hermano y mi mujer, pero tienen su vida, son profesionales que se han dedicado a trabajar, a tener una trayectoria impecable. Bueno, pues hoy, desgraciadamente, están sufriendo estas causas judiciales".

En ese momento ha recordado que esas causas han sido abiertas por "asociaciones ultraderechistas, también por el Partido Popular y por Vox, precisamente para intentar, de alguna manera, socavar —ha asegurado— la capacidad de resistencia que pueda tener un gobierno legítimo para continuar con su labor al frente del Ejecutivo".

"Por tanto, yo lo que puedo decir es que son personas honestas, son personas que, en el caso de David, legítimamente va a recurrir esta sentencia que consideramos absolutamente incomprensible", ha manifestado. En cuanto al caso de Begoña Gómez, ha apuntado que espera "que el jurado sea ecuánime y haga justicia". "Y la justicia, respecto a Begoña Gómez, pues es la total inocencia", ha expresado.

Sánchez, además, ha considerado que no solo el Ejecutivo, "también esos análisis de autocorrección, de autoevaluación, pues está bien que los hagan los propios jueces". "Y eso, en una sociedad democrática sana, creo que es perfectamente legítimo que se pueda hacer por parte de personas que se ven afectadas en causas, en este caso por el mero hecho de ser familiares del presidente del Gobierno", ha aseverado.

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