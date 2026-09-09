Lorena Castell cierra el equipo de capitanes de Congelados, el nuevo concurso de laSexta con Àngel Llàcer al frente

Tres equipos, compuestos por tres personas: dos invitados y un capitán. Lorena Castell será una de las capitanas del nuevo concurso de laSexta, Congelados, la adaptación española de un popular programa de humor japonés.

¿Cómo será de complicado hacer que Lorena Castell pierda el control y se mueva? Ese será el objetivo de Àngel Llàcer en Congelados, el nuevo programa de laSexta, que pondrá a prueba la paciencia y el autocontrol ante situaciones cómicas de tres equipos, liderados cada uno por un capitán. Castell estará al frente de uno de ellos, con Miki Nadal y Silvia Abril como sus contrincantes directos.

En cada programa, los tres capitanes llevarán a dos invitados que participarán en divertidos retos de todo tipo bajo una premisa sencilla: quien se mueva pierde. Los participantes irán entrando al 'congelador', donde Llàcer presentará una serie de situaciones cómicas que tienen como objetivo hacerlos reaccionar. También se enfrentarán a objetos inesperados o a sorpresas como cambios de temperatura, agua, viento... pero la premisa sigue siendo la misma: el que se mueva y deje de estar congelado pierde.

Miki Nadal capitaneará al equipo conformado por Gemma Mengual y Raúl Tejón en el primer programa, que se emite en laSexta el martes 15 de septiembre a las 23:00h, pero ya está disponible en atresplayer.

Congelados es la adaptación española de Freeze, un formato de humor japonés creado por FANY Studio para Amazon Prime Japón. Pero, a su vez, éste es la adaptación a la pantalla de un clásico juego japonés infantil, que consiste precisamente en quedarse quieto, totalmente congelado, hasta provocarle la risa a los amigos. En 2024 fue el ganador del Premio a Mejor Programa de Comedioa en el MIPCOM Cannes. La producción de Congelados para laSexta corre a cargo de Freemantle, quienes están detrás de otros formatos como Mask Singer, La caja amarilla o El piano.

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