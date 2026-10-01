"Ha habido lluvia, nieve, divorcio...": Javier Ambrossi, sobre las catástrofes del rodaje de 'La bola negra'

Ya no son pareja, pero en lo profesional les va mejor que nunca. Javier Ambrossi y Javier Calvo hablan sin tapujos de su separación en pleno rodaje de 'La bola negra'... y del perro que ambos adoptaron tras 'el divorcio'.

El rodaje de 'La bola negra' "ha sido mucho", comenta Javier Ambrossi en Cara al Show. El cineasta, que ha ganado junto a Javier Calvo el premio a la Mejor Dirección en el festival de Cannes (por no hablar de los premios del público en Toronto y San Sebastián), desvela en el programa de laSexta conducido por Marc Giró todos los detalles que han acontecido tras las cámaras.

La meteorología, como señala el presentador, "no lo ha puesto fácil": "Ha habido nieve, lluvia, barro...". "Ha habido divorcio", añade Ambrossi, provocando las risas de todo el plató, también en su expareja y codirector. "Hemos salido arrollados por 'La bola negra'. Menos mal que luego ha salido bien la cosa y le gusta a la gente", añade.

Pero lo mejor de todo ha sido Pacharán. "Javi y yo ya nos habíamos separado y estábamos rodando -yo aquí contando ya todo-", empieza a explicar Calvo. El perro apareció por la finca en la que estaban grabando. Estaba abandonado. Al final, terminó haciéndose cargo de él. "En cuanto lo vi me enamoré", reconoce. "Como estaba yo un poco... tras la separación, lo acogí para que nos hiciéramos compañía mutuamente, pero Javi también se enamoró de él", comenta.

"Por muy separados que estemos, yo también lo adopto", le dijo Ambrossi. Ahora comparten su custodia. En común tenían dos perritas, Susi y Meri, y cuando se separaron, Susi murió. "Fue en el momento en el que yo me fui de casa", relata Ambrossi. "De repente, vino Pacharán, Javi dijo que era suyo y yo le dije: 'No, cariño. Es de los dos'", añade entre risas.

También compartían entrenador personal... pero en este caso se lo ha quedado Calvo solo para él.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido