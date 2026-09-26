'La bola negra', Premio del Público Ciudad de San Sebastián y éxito en taquilla con 175.000 espectadores en un día

Los detalles La película, que cuenta con la participación de Atresmedia, ya es número uno en cines. Nadie se quiere perder este fenómeno cinematográfico que habla de nuestra historia.

'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha ganado el Premio del Público Ciudad de San Sebastián y ya es número uno en taquilla. La película, respaldada por Atresmedia, narra una emotiva historia de amor que ha conmovido al público, con espectadores describiéndola como "preciosa" y un "peliculón". En su primer día, ya es un éxito con 175.000 asistentes y una recaudación cercana al millón y medio de euros, convirtiéndose en el mejor estreno del cine español en una década. La demanda es tal que en muchos cines las entradas están agotadas, y es nuestra candidata a los Oscar.

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha ganado el Premio del Público Ciudad de San Sebastián a la mejor película y ya es número uno en cines.

La película, que cuenta con la participación de Atresmedia, cuenta una historia de amor que ya ha impactado en nuestros corazones. "Es preciosa", expresa una joven a la salida de un cine, mientras que otra mujer destaca que "hacía tiempo que no veía un peliculón como este".

Tan solo un día después de su estreno en cines, se puede decir que ya es todo un éxito. Hasta 175.000 espectadores han llenado las salas y ha recaudado casi un millón y medio de euros, siendo el mejor estreno del cine español en una década.

En la mayoría de cines, apenas quedan entradas para ver la que es nuestra candidata a los Oscar. "Hemos tenido la mejor preventa de nuestra historia. Ayer mismo, antes de abrir el cine, hicimos la cifra de 5.000 entradas vendidas antes de subir la verja", señala Raúl, responsable de comunicación de los Cines de Embajadores.

Nadie se quiere perder este fenómeno cinematográfico que habla de nuestra propia historia, de emoción, de guerra y, sobre todo, de un amor herido por la opresión. 'La bola negra' es una película desgarradora que nos deja sin palabras.

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