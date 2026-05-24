Las emocionantes palabras de Los Javis tras conquistar Cannes: "La bola negra' es un dolor que llevamos dentro"

Los detalles Javier Calvo y Javier Ambrossi, tras ganar el Premio a Mejor Dirección, señalaron que "la única forma de honrar el sufrimiento, el silencio o la muerte de las personas LGTBIQ+" que les precedieron era asegurándose "de que las siguientes generaciones tengan más libertad".

Los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, fueron galardonados con el premio a Mejor Dirección en el 79 Festival de Cannes por su película 'La bola negra', compartiendo el reconocimiento con el director polaco Pawel Pawlikowski por 'Fatherland'. La cinta, que rinde homenaje a Federico García Lorca, aborda temas de herencia emocional y la lucha por la libertad de las generaciones LGTBIQ+. En su discurso, Ambrossi destacó la importancia de honrar el sufrimiento de quienes les precedieron, mientras que Calvo enfatizó el poder transformador del arte. 'La bola negra', con la participación de Penélope Cruz, recibió una ovación de 20 minutos y explora la conexión de tres hombres a través de diferentes épocas, uniendo temas de sexualidad, deseo y legado. La película busca fomentar el diálogo y combatir la violencia derivada de la incomunicación.

"Un dolor" y "un miedo" que se heredan de generación en generación. "Una bola" que esperan sea más y más pequeña hasta desaparecer. Fueron las primeras palabras de los aclamados directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, que conquistaron la 79 edición del Festival de Cannes tras recibir el premio a Mejor Dirección por su película 'La bola negra', un filme que rinde homenaje al poeta Federico García Lorca y que parte de una obra inacabada del granadino.

Este ansiado galardón lo consiguieron ex-aequo con el director polaco Pawel Pawlikowski, premiado por 'Fatherland'. Por su parte, los también guionistas recibieron el premio entre lágrimas, abrazos, una gran ovación y un discurso de lo más emocionante y reivindicativo.

"Cuando dirigíamos esta película, no hacía más que preguntarme siempre lo mismo, me hacía siempre la misma pregunta, y es si estaba honrando a quienes me precedieron y al dirigir esta película, me di cuenta de que la única forma de honrar el sufrimiento, el silencio, la muerte de las personas LGTBIQ+ que nos precedieron, es asegurándonos de que las siguientes generaciones tengan más libertad", expresó este sábado Ambrossi al recoger el premio.

Así, señalaron que esta cinta, que cuenta con la participación de Atresmedia, "habla de humanidad, habla de ver al otro como un ser humano, entenderle, comprenderle, amarle": "Creo que el arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro", expresó Calvo durante su discurso, al tiempo que explicaba que tanto él como Ambrossi "han cambiado mucho" haciendo esta película y que espera que "cambie también a la gente que la vea y que pueda entender cosas y tomar decisiones".

Los Javis conquistan Cannes y se llevan el Premio a mejor dirección por 'La bola negra'.

Un "dolor" que han "programado"

De esta manera, definieron 'La bola negra' como algo que "llevamos dentro". "Un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado. Sólo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el cine ayude a eso".

En declaraciones a la prensa, ambos alabaron a Penélope Cruz, que participa en su película con un papel pequeño. "Nos ha dado tanto, de verdad, tanto. Nosotros queríamos hacer una película grande. Nosotros queríamos hacer una peli que hablara de esto, pero a lo grande, para poder llegar más, para demostrar que las historias LGTBIQ+ no son necesariamente nicho".

"Para nosotros era importante y Penélope apareció justo para cumplir nuestros deseos como una hada madrina y ha estado con nosotros todo el rato", destacó Calvo. A su vez, sobre los Premios Óscar, aún les quedan muy lejos, es demasiado pronto para pensar en ello porque además ni siquiera imaginaban "ni que fuera una posibilidad", reconoce Calvo.

Además están muy satisfechos de ganar este premio en una edición en la que también se ha galardonado a 'Coward', de Lukas Dhont, también una historia de amor gay. "El cine responde a la sociedad. Creo que los autores hemos dicho 'es nuestro momento ahora porque notamos que hace falta'. Nosotros no habíamos escrito nunca un personaje gay (...) ¿Pero qué es esto? Es una vergüenza", afirmó Ambrossi, que recordó que entonces decidieron sentarse y ponerse manos a la obra.

La recta final del festival cinematográfico estuvo protagonizada por el estreno esta cinta, que obtuvo en su primera proyección una ovación de 20 minutos, solo por detrás de 'El laberinto del fauno', que alcanzó los 22 minutos en 2006. La película, en la que participa un elenco formado por Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, Carlos González, Carlos González y el artista Guitarricadelafuente, narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia..

"La idea que queríamos mostrar es que cuando hay falta de comunicación, eso da alas a la violencia. Por ello tenemos que encontrar un modo de hablar juntos", comentó Calvo en la rueda de prensa celebrada este viernes, antes de que 'La bola negra' ganara su primer premio en un festival de tal calibre, antes de cumplir un sueño de la mano de una realidad que ha vivido en silencio durante mucho tiempo. Hasta ahora.

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