'La bola negra' de Los Javis se acerca al Óscar tras ganar el premio del público del Festival de Cine de Toronto

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, adelanta su estreno en cines al 25 de septiembre

¿Por qué es importante? Desde 2012, todos los ganadores de este galardón, salvo uno, fueron posteriormente nominados al Óscar a la mejor película.

'La bola negra', de Los Javis y en la que ha participado Atresmedia, ha ganado este domingo el premio del público del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los galardones más influyentes de la muestra canadiense.

La película española, protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes, y que cuenta también en su reparto con Penélope Cruz y Glenn Close, se impuso en la votación de los espectadores de la 51.ª edición del festival, que concluye este domingo.

"Es una película profundamente personal, pero también lleva un mensaje sobre la importancia y la necesidad de expresar quién eres", señalaron Calvo y Ambrossi en una declaración enviada al festival tras conocerse el premio.

"Así que saber que el público ha conectado con ella y la ha hecho suya es el mayor regalo que podíamos recibir. Muchas gracias", añadieron los cineastas españoles.

El premio del público de Toronto tiene un especial peso en la carrera hacia los Óscar. Desde 2012, todos los ganadores del galardón, salvo uno, fueron posteriormente nominados al Óscar a la mejor película.

Entre ellos se encuentran 'Green Book', que ganó el premio del público de TIFF en 2018 y posteriormente el Óscar a la mejor película, y 'Nomadland', vencedora en Toronto en 2020 y que también terminó conquistando la principal estatuilla de la Academia de Hollywood.

Otros ganadores recientes, como 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', 'Jojo Rabbit', 'Belfast', 'The Fabelmans' y 'American Fiction', también consiguieron después la nominación al Óscar a la mejor película.

El triunfo en Toronto supone un nuevo reconocimiento internacional para 'La bola negra', después de que Calvo y Ambrossi consiguieran en mayo, ex aequo, el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes.

La cinta, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, fue recibida con entusiasmo durante sus proyecciones en Toronto y su victoria coloca ahora a la producción española en una posición de especial visibilidad al inicio de la temporada de premios en Norteamérica.

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