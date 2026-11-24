El exministro socialista Jesús Caldera ha sido uno de los muchos exdirigentes del Gobierno de Zapatero que han firmado un manifiesto a favor de Pedro Sánchez y de este Gobierno de coalición: "Nos jugamos mucho en estas elecciones".

Jesús Caldera, exministro de Trabajo y de Asuntos Sociales durante la primera legislatura del Gobierno de Zapatero, que sacó adelante leyes como la ley de dependencia o la ley de igualdad de mujer, celebra las nuevas medidas sociales que ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros de ampliar los permisos de paternidad y los de duelo.

"Aquí hablamos de derechos. Los derechos se obtienen, se conquistan y se garantizan cuando se puede", afirma contundente el exministro en una entrevista en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras. Admite, no obstante, que la patronal siempre se suele oponer a este tipo de avances, pero espera que finalmente lo acepte.

Igualmente, espera que estos derechos nadie los derogue en un futuro, poniendo el foco en las próximas elecciones del 29N en las que espera que gane de nuevo un Gobierno progresista.

"Lo importante y lo determinante es que estamos conquistando nuevos derechos y espero que nadie en el futuro los derogue. La derecha española dice que si gana las elecciones va a derogar todo, pero espero que estos derechos que afectan a todos los españoles queden preservados para el futuro", afirma contundente.

Caldera es uno de los firmantes del Gobierno de Zapatero de un manifiesto en apoyo a Pedro Sánchez y al PSOE para estas elecciones generales, como también lo han hecho exministros de la etapa de Felipe González y confiesa: "Lo he firmado con verdadero cariño y entusiasmo porque es un compromiso ideológico porque estas no son unas elecciones normales".

"Aquí se está buscando el choque de dos placas tectónicas que provoquen un tsunami. Y lo tenemos que evitar", añade Caldera, quien dice apostar "por la concordia, la cordialidad y el diálogo", pero "desde luego cambios radicales cuya única justificación, es lo que hemos escuchado en esta campaña por parte de Vox y del Partido Popular, es derogar el sanchismo, establecer una visión puramente negativa de la realidad en lugar de positiva, reducir derechos y cambiarlo todo, es algo bastante serio", apunta el exministro.

Por tanto, "claro que he firmado", insiste: "Estamos ante un momento especialmente delicado, especialmente importante y no quiero que tenga que mirar por el retrovisor cómo retrocede mi país. Quiero lo contrario. Quiero que continúe avanzando, gobierne quien gobierne", afirma Caldera, asegurando que ya ha votado por correo.

A propósito de esto, Caldera lanza un mensaje tras las dudas al sistema electoral vertidas en esta campaña, de nuevo, por PP y Vox: "Tenemos el mejor sistema electoral de la UE. Yo aceptaré el resultado electoral, aún no he escuchado a la derecha decir lo mismo. Ahí se ve la diferencia entre unos y otros que tenemos a nuestro modelo democrático".

Por último, y en cuanto a la polémica entre José Bono y Felipe González, Caldera asegura contundente que se posiciona siempre con su partido. "Quiero mucho a Felipe González, le respeto, le admiro, pero creo que está equivocado. Y creo que además su posición es muy minoritaria".

"Si hay quien piensa que esta actitud de Felipe González perjudica al PSOE, yo le digo no perjudica al PSOE, sino que perjudica al propio Felipe González y yo eso no lo quiero para una persona que ha sido tan importante y lo sigue siendo en la historia de mi país y que tanto ha aportado", asegura el exministro.

Admite además que le hubiera gustado que González hubiera cambiado de voto (ya que ha dicho que iba a votar en blanco, y que ya ha votado), pero que le respeta, insistiendo no obstante en que la del expresidente es una posición muy minoritaria.

"Prácticamente, todos los ministros socialistas hemos firmado ese manifiesto a favor de este Gobierno porque nos jugamos mucho", concluye el exministro.

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