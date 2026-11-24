El sociólogo y socialista Ignacio Urquizu, pese a lo que piensan muchos socialistas, defiende las palabras de Felipe González contra Sánchez y defiende que el expresidente es leal al partido.

El sociólogo Ignacio Urquizu, exalcalde socialista de Alcañiz (Teruel), cree que José Bono ha sido "muy imprudente en sus declaraciones" sobre Felipe González. A través de laSexta Xplica, Bono le pidió a González, que previamente había dicho que iba a votar en blanco y no al PSOE, que recapacitara su voto.

A pasar de que la gran mayoría de exdirigentes tanto del Gobierno de Zapatero como del de González han firmado un manifiesto en favor de Pedro Sñanchez y de este Gobierno para las elecciones del 29N, Urquizu subraya que "Bono así no está ayudando al Partido Socialista": "De repente ha generado una confrontación que no existía, ha puesto sobre la mesa un debate que no teníamos, es decir, que el primer paso en abrir este tipo de debates ha sido él. Felipe González no estaba diciendo nada, estaba al margen de toda la campaña".

Además, Urquizu sale en defensa del expresidente del Gobierno: "Felipe González no es pro-PP, no es pro-PP y de hecho Pepe Bono en su época política era una persona muy alabada por la derecha. Cuando era presidente de Castilla-La Mancha, la derecha le daba muchos halagos y no creo que entonces él fuera una persona desleal con el PSOE, nunca fue la izquierda del Partido Socialista, sino más bien todo lo contrario".

Por ende, insiste: "Realmente (Bono) no tenía que haber dado o hecho esas declaraciones porque lo que menos necesita ahora mismo el Partido Socialista es que se divida internamente y que haya una confrontación entre compañeros, entre militantes.

El expresidente del Gobierno ha descartado participar en actos: "Me consta que tenía algunos programados que no los ha hecho al final, y había decidido no participar en determinados actos para no tener pronunciamientos públicos", informa Urquizu, señalando que "por más que la gente diga, González es una persona bastante leal con el Partido Socialista y con sus ideas".

"Lo que pasa es que hay que pensar que el PSOE no son unas personas, es otra cosa. Es decir, los dirigentes cambian, el partido sigue. Él tiene una lealtad con el partido, porque el partido que conocemos en esta democracia lo ha creado él, entre otros dirigentes", señala el sociólogo.

Igualmente, critica que ahora estemos, según Urquizu, en "un espacio donde ser minoría parece ser que está mal visto y te consideran incluso de derechas por ser minoría o donde ser minoría no lo puedes expresar en público porque te pueden decir o te pueden atacar".

"Creo que, en cierta forma, él sigue defendiendo una idea de partido que siempre ha tenido y que además no intenta imponer a nadie. Es decir, que él no dice que todo el mundo tiene que pensar como él" sentencia Urquizu.

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