Los detalles Los firmantes advierten del peligro que supondría un Gobierno de derechas conformado por PP y Vox. Este manifiesto se suma al firmado por antiguos ministros y altos cargos de los gobiernos de Felipe González.

Un nuevo manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez ha sido firmado por más de veinte exministros y antiguos altos cargos de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, según informa 'Artículo 14'. Entre los firmantes se encuentran José Bono, José Blanco, Miguel Sebastián, Leire Pajín, Trinidad Jiménez y Juan Fernando López Aguilar. Aunque otros miembros del PSOE, como Carmen Calvo y Ángel Gabilondo, respaldan el texto, no pueden firmarlo formalmente debido a incompatibilidades profesionales. El manifiesto advierte sobre los riesgos de un gobierno de PP y Vox y resalta las políticas del PSOE. Además, exministros de Felipe González también han mostrado su apoyo a Sánchez.

Nuevo manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez. Más de una veintena de exministros y antiguos altos cargos de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero firman un texto en el que respaldan al actual presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección en el tramo final de campaña.

Entre los firmantes de este documento están el exministro de Defensa José Bono, el exministro de Fomento José Blanco, el exministro de Industria Miguel Sebastián, la eurodiputada y exministra de Sanidad Leire Pajín, la exministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez y el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar.

El citado medio explica que hay otros responsables del PSOE que respaldan el texto, pero que no pueden suscribirla formalmente por incompatibilidades derivadas de sus actuales responsabilidades institucionales o profesionales, como ocurre con Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; Ángel Gabilondo, el exministro de Justicia Francisco Caamaño o Bibiana Aído, funcionaria internacional.

El texto advierte del peligro que representaría un Gobierno de derechas conformado por PP y Vox y destaca las políticas llevadas a cabo por el PSOE.

"España se encuentra ante una encrucijada que marcará el rumbo del país durante generaciones. Las próximas no son unas elecciones más. Nos jugamos mucho más que una mayoría parlamentaria: nos jugamos el modelo de sociedad, los valores democráticos y el país que hemos querido y que queremos dejar a nuestros hijos y nietos. Por primera vez en nuestra historia democrática, la extrema derecha puede entrar en el gobierno y reproducir esquemas del pasado que tanto nos han hecho sufrir", comienza el texto.

A este manifiesto se suma otro que conocimos este sábado firmado por antiguos ministros y altos cargos de los gobiernos de Felipe González, como Javier Solana, Joaquín Almunia, Narcís Serra, Carlos Solchaga, José María Maravall, Claudio Aranzadi, Manuel Chaves y Carmen Romero, en el que piden el voto al PSOE y a Pedro Sánchez.

Leire Pajín, en ARV: "Sánchez tiene a todo el partido con una abrumadora mayoría con él"

En Al Rojo Vivo, la eurodiputada Leire Pajín asegura que está viviendo una movilización que "tiene pocos precedentes" que ella recuerde. "Creo que hay una pulsión muy fuerte y una conciencia muy clara de la necesidad de movilizar al electorado de izquierdas para que vuelva a haber un gobierno de progreso", asegura.

"Yo creo que la noticia es también todos los ex altos cargos del propio Gobierno de Felipe González que han salido de forma alta y clara también a apoyar al partido y, por supuesto, a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene en este momento a todo el partido, a las diferentes generaciones que hemos tenido responsabilidades, con una abrumadora mayoría con él, muy conscientes sobre todo de lo que puede ocurrir si gana la derecha", opina Pajín.

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