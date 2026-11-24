Los detalles El expresidente del Congreso y del Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que le tiene "cariño" al expresidente del Gobierno y que "lo último" que quiere es "pelear con Felipe González".

Continúa una de las polémicas sorpresa de la campaña electoral para el 29N. El expresidente del Congreso y del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Bono, ha respondido este martes al expresidente del Gobierno Felipe González que él prefiere que su compañero de partido "sea probono" en lugar de ser "proPP".

Bono ha respondido así al ser preguntado en Aranda de Duero (Burgos) sobre las críticas lanzadas este lunes por González por respaldar la candidatura del PSOE y de Pedro Sánchez, cuando hizo un juego de palabras con su apellido y afirmó que el expresidente castellanomanchego actuaba "probono".

El también exministro de Defensa ha asegurado que le tiene "cariño" al expresidente del Gobierno y que "lo último" que quiere es "pelear con Felipe González": "Como decimos en mi tierra... chimpún", ha expresado sobre el intercambio de reproches.

La polémica comenzaba después de que González dijera en una entrevista que iba a votar en blanco. En una entrevista este fin de semana en laSexta Xplica, Bono le recriminaba que no hiciera "el tonto". "El PSOE te debe mucho, pero tú más al PSOE", le recordaba Bono a González.

Unas palabras que enseguida eran contestadas por González: "Yo ya he votado. Soy una persona seria, no como otros". Horas más tarde, el expresidente incidía en una charla en que si explicase públicamente por qué no puede votar a este Gobierno "perderán millones de votos más".

Hoy también ha entrado en la polémica el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha sido escueto, pero directo en su mensaje a Felipe González. "Con el blanco no se frena a la derecha y a la ultraderecha, se frena con el rojo", ha sentenciado.

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