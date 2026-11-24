El periodista de La Razón apoya a los populares tras decir estos que las medidas que ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros son electoralistas. El Gobierno amplía a 20 semanas el permiso de nacimiento y a 34 semanas para familias monoparentales y ha ampliado también los permisos por fallecimiento.

El Gobierno amplía a 20 semanas el permiso de nacimiento y a 34 semanas a familias monoparentales así como la ampliación del permiso de duelo por fallecimiento: de dos días pasará a diez laborables. ¿Qué harán PP y Vox? ¿Aprobarán estas medidas? El voto del PNV será fundamental.

La periodista de laSexta Ángela Vera informa que "el PP no quiere dar altavoz a las medidas del Gobierno" porque creen que son medidas "electoralistas". "No quieren mojarse [sobre si las apoyarán o no]", asegura Vera.

Una opinión con la que el periodista Pepe Luis Vázquez de 'La Razón' está de acuerdo: "No puedo estar más de acuerdo", reacciona el periodista. "Son medidas necesarias, que están bien, pero yo si fuera el PP no la apoyaría por una sencilla razón: porque es tomar el pelo a los españoles, porque se está haciendo con un evidente fin partidista", asegura Vázquez.

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