La periodista Pilar Velasco analiza la polémica desatada después de que José Bono pidiera a Felipe González que recapacitara y apoyase al PSOE en estas elecciones.

José Bono, Leire Pajín, Pepe Blanco y los ministros y altos cargos de Zapatero han firmado un manifiesto de apoyo a Sánchez. Pero también lo ha hecho la plana mayor del Gobierno de Felipe González, a excepción de Alfonso Guerra y el mismo González. Todos los socialistas han expresado su total y absoluto apoyo a Sánchez y al PSOE para estas elecciones del 29N.

Tanto es así que Carmen Romero, exdiputada del PSOE y exmujer de González, declaraba este lunes en Más Vale Tarde lo fundamental de estas elecciones para no retroceder en avances: "Nos jugamos mucho ahora".

José Bono en laSexta Xplica interpelaba al propio González a que recapacitara y votase al PSOE, algo que no sentó bien al expresidente desatando así la polémica. González acusaba al exministro de apoyar a Sánchez "pro bono" y este le contestaba que prefiere ser pro-bono a "pro-pp".

Ante esta polémica entre socialistas, la periodista Pilar Velasco lo tiene claro: "Felipe González se ha dejado envenenar por su odio a Sánchez y se ha denostado y orillado él solo".

Porque además, subraya Velasco, "no ha cargado solo contra Bono, sino que ha cargado contra toda una serie de dirigentes (cuando ha dicho 'yo soy decente no como otros') que han salido a apoyar a Pedro Sánchez, que han salido a decir que estas son unas elecciones cruciales para el PSOE y que tienen todo el derecho a decir que viene un gobierno de derechas y de ultraderechas y que es un modelo completamente opuesto al suyo".

"Me hace sospechar cuando un socialista carga más contra Pedro Sánchez que contra Vox", concluye Velasco.

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