El periodista de 'La Razón' analiza las diferencias entre ambos históricos dirigentes socialistas y critica que se cuestione la trayectoria política del expresidente por sus discrepancias con el actual líder del PSOE.

El enfrentamiento entre dos históricos del socialismo español ha protagonizado uno de los cruces más inesperados de la campaña electoral. El expresidente del Gobierno Felipe González ha respondido al exministro y expresidente del Congreso José Bono, quien le pidió que no "hiciera el tonto" con su voto en las elecciones del próximo 29 de noviembre y le recordó que debe más al PSOE de lo que el partido le debe a él. González aseguró que ya ha votado y que se considera una persona seria, a diferencia de otros. Por su parte, Bono había defendido en un mitin su respaldo a Pedro Sánchez, lamentado las críticas que reciben quienes lo apoyan y animado a González a votar por el actual presidente porque, según dijo, España lo necesita.

Sobre este enfrentamiento entre dos figuras clave de la historia socialista, el periodista de 'La Razón' Pepe Luis Vázquez ha reconocido que le deja "un poco sin palabras". Vázquez ha destacado la relevancia de ambos en la historia del socialismo español, especialmente la de Felipe González, a quien ha definido como "el padre del socialismo español". En este sentido, ha criticado que desde algunos sectores se intente "denostarle", "orillarle" e incluso cuestionar su pertenencia ideológica por expresar sus discrepancias.

El periodista considera que estas actitudes están provocando que votantes tradicionalmente socialdemócratas se alejen del PSOE y ha calificado de "sencillamente ridículo" que se les etiquete como "fachas" por sus posiciones. Además, ha defendido que quien ha traicionado los principios del socialismo español no ha sido Felipe González, sino Pedro Sánchez: "Quien ha traicionado los principios del socialismo español no ha sido Felipe González, sino Pedro Sánchez".

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