El presentador de Al Rojo Vivo valora la aprobación de los nuevos permisos laborales, aunque cuestiona que el Gobierno haya esperado hasta el final de la legislatura para dar luz verde a unas medidas que considera fundamentales.

El último Consejo de Ministros de la legislatura ha aprobado un paquete de medidas que afectan directamente a los derechos de los trabajadores, a solo cinco días de las elecciones generales del domingo. Según han anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el Ejecutivo ha dado luz verde a la ampliación del permiso por nacimiento hasta las 20 semanas.

Además, el Gobierno de coalición ha aprobado un real decreto-ley que establece diez días laborables de permiso por duelo en caso de fallecimiento del cónyuge, los hijos, la pareja de hecho o familiares de primer grado de consanguinidad. Este permiso podrá disfrutarse durante las cuatro semanas posteriores a la muerte. La norma también contempla la posibilidad de reducir o adaptar la jornada laboral para quienes acompañen a un familiar en cuidados paliativos.

Sobre estas medidas se ha pronunciado Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, donde ha valorado su alcance y ha cuestionado que hayan tardado tanto en aprobarse: "Hay medidas muy, muy interesantes que tienen como objetivo, entre otras cosas, hacer electoralismo. Pero las medidas son fantásticas porque por fin en este país los trabajadores tengan derecho a diez días después de un fallecimiento de alguien que directamente te afecta, de un padre, de una madre, de un hijo, es algo esencial. ¿Por qué se ha tardado tanto? Luego le vamos a preguntar a alguno de los ministros".

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