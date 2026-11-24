El analista hablara en Al Rojo Vivo el choque entre Bono y el expresidente socialista y recuerda el peso que la figura de González tuvo en la conquista de derechos, especialmente para varias generaciones de andaluces.

Tras el polémico enfrentamiento entre José Bono y Felipe González, Alberto Garzón se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre la deriva política del expresidente socialista y la contradicción que, a su juicio, supone su actual posicionamiento respecto al legado que dejó al frente del Gobierno.

Garzón ha asegurado que entiende las razones de Bono para interpelar públicamente a González y ha explicado el peso simbólico que el expresidente todavía tiene para buena parte de la sociedad, especialmente en Andalucía. "Yo entiendo perfectamente a Bono y las razones por las que lo hace. Las políticas públicas siempre están encarnadas en personas. En Andalucía, por ejemplo, la imagen de Felipe González está asociada necesariamente a la conquista de derechos. Hay muchas generaciones, mucha gente que ha podido tener acceso a la sanidad pública por primera vez, a la educación pública, gracias a las políticas de la izquierda después de la Transición que encarnaba Felipe González y, por lo tanto, no es solo una persona de carne y hueso, es también un ideal, es un ídolo".

En este sentido, Garzón ha señalado la contradicción que supone, a su juicio, la evolución de las posiciones del expresidente socialista: "Ver esta deriva que ha tenido Felipe González en los últimos tiempos, hasta convertirse en un personaje que es funcional a los intereses de las políticas del Partido Popular y Vox, que le quieren quitar derechos, por ejemplo, en derechos laborales o recortar en los servicios públicos a la misma gente a la que Felipe González concedió en el imaginario de mucha gente esos derechos, es algo profundamente contradictorio y que tensiona la propia idea e historia del Partido Socialista".

Además, ha insistido en que entiende la reacción de Bono porque González representa mucho más que una figura política para quienes asociaron su etapa de Gobierno con la conquista de derechos: "Es normal que Bono salga a constatar este hecho y a decir: 'Tú, que has sido tanto para tanta gente...'". Garzón ha concluido que el expresidente está adoptando posiciones que favorecen políticamente a la derecha: "No digo que vaya a decir 'voto al PP o a Vox', pero está claramente haciendo campaña en esa dirección".

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