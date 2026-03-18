La UCO apunta a la implicación de 'Lolo', el hermano mayor de Julián, en el asesinato de Francisca Cadenas: estas son las pruebas que le señalan

Los detalles A pesar de que Julián quiera mantener al margen del asesinato a su hermano mayor, el auto emitido por el Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros deja claro que ni la UCO ni el juez de instrucción consideran creíble esta teoría.

Julián González, el menor de los hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas en Hornachos, intenta exculpar a su hermano mayor, 'Lolo'. Sin embargo, la UCO y el juez de instrucción no consideran creíble esta teoría, sugiriendo que ambos podrían estar implicados. Las escuchas realizadas por la Guardia Civil revelan una obsesión de Julián con la víctima, mencionando partes íntimas incluso tras su desaparición. El cuerpo de Francisca fue hallado en el patio de los hermanos, junto a ropa interior, mechones de pelo y dientes humanos. Aunque 'Lolo' tiene una coartada, no se descarta su implicación debido a la falta de claridad sobre el momento exacto del asesinato. El cuerpo de Francisca presentaba signos de violencia extrema y estaba descuartizado.

Julián, el menor de los hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 en Hornachos (Badajoz) y cuyos restos fueron hallados el pasado miércoles en casa de ambos, exculpa a su hermano 'Lolo' González.

Pero a pesar de que Julián quiera mantener al margen del asesinato a su hermano mayor, el auto emitido por el Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros y que recoge Prensa Ibérica deja claro que ni la UCO ni el juez de instrucción consideran creíble esta teoría. Ambos podrían ser culpables de la muerte de su vecina.

Durante un año y medio, la Guardia Civil puso micros en la vivienda y en los coches de Julián y de 'Lolo'. Un goteo de audios que para la investigación de la UCO y el juez evidencian que Julián tenía una "obsesión" sexual con su vecina. Las grabaciones revelan que el hermano menor hablaba de "partes íntimas" de la víctima incluso después de desaparecida.

El auto destaca que "resulta evidente el conocimiento de ciertos elementos relativos al momento de la muerte por parte de Manuel, quien, en una de las escuchas, llega a realizar afirmaciones sobre partes íntimas de Francisca, lo que en modo alguno permite determinar que Manuel hubiera resultado totalmente ajeno a los hechos investigados".

La UCO registró la vivienda de ambos el pasado 12 de marzo, cuando encontraron el cuerpo de Francisca sepultado en el patio de los hermanos sin ropa de cintura para abajo. Pero los investigadores encontraron más objetos que enviaron al Laboratorio Central de Criminalística.

Se trata de ropa interior de mujer, mechones de pelo y dientes humanos. En concreto, se trata de unas "bragas de color blanco", según Prensa Ibérica, que fueron encontradas en el registro de una casa contigua a lo que los hermanos tenían acceso.

Los agentes también encontraron, esta vez en el registro de la vivienda de Julián y 'Lolo', dos mechones de pelo. Uno de ellos estaba guardado en el armario de la habitación de Manuel (el hermano mayor). El otro mechón estaba en la habitación de Julián, hermano menor y autor confeso del asesinato. Según el informe de la Guardia Civil que detalla Prensa Ibérica, el pelo estaba dentro de "una caja plástica" junto a varios dientes, aparentemente humanos. Fuentes consultadas por Prensa Ibérica indican que uno de los hermanos dijo que el pelo era suyo y que lo guardaba como "recuerdo".

La "coartada" de 'Lolo'

Por otro lado, la versión de Julián, quien ha querido exculpar a su hermano, no convence del todo al juez. 'Lolo', el hermano mayor, tendría una coartada para el día de la desaparición ya que estaba cuidando a su padre en el hospital. Aunque, según las investigaciones, podría haber vuelto al domicilio a las dos horas de estar en el hospital, por lo que no se descarta que pudieran haber participado los dos en la muerte de su vecina.

"De las diligencias policiales hasta ahora practicadas se infiere que Manuel podría haber participado en los mismos por cuanto del relato efectuado por Juan Julián no se clarifica el momento en el que se habría causado la muerte de Francisca, por lo que no puede descartarse que ésta se produjera tras la llegada de Manuel al domicilio", indica el auto.

El cadáver de Francisca, hallado nueve años después de su desaparición oculto en el patio de los hermanos González, estaba descuartizado. El cuerpo de Francisca Cadenas presentaba "una particular violencia" y "lesiones perimortem (antes de la muerte) causadas por objetos aún no identificados". Tenía múltiples traumatismos en el cráneo, fracturas en la cara y en el torso y roturas de varias costillas. Además, el cuerpo fue hallado sin ropa de cintura para abajo. También se detalla que fue amordazada y maniatada.

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