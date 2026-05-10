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Ante gran expectación

Desinfección en mitad de la pista, EPI especiales... así ha sido el estricto protocolo a los españoles del Hondius antes de subir al avión

Los detalles Una de las partes más delicadas del proceso ha tenido lugar antes de que los pasajeros viajaran a la Península. Ante la expectación de multitud de cámaras y periodistas, han tenido que seguir unos rigurosos pasos.

El estricto protocolo a los españoles del Hondius antes de subir al avión
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Tras bajar del autobús de la UME, el estricto protocolo de los 14 españoles del Hondius ha seguido su curso. Frente al avión les esperaban agentes de la Policía protegidos y personal preparado para la total desinfección de los pasajeros.

Una vez el autobús ha parado, se han ido bajando uno a uno con todas sus pertenencias metidas en bolsas blancas. Es entonces cuando ha comenzado la desinfección en mitad de la pista y han cambiado sus trajes azules por EPIS. Una vez han estado completamente cubiertos, los operarios les han rociado para desinfectarlos.

En lo referente al equipaje, se ha metido en bolsas de plástico negras que también se han desinfectado a conciencia y, a continuación, los españoles han comenzado a subir las escaleras del avión de forma escalonada.

Asientos protegidos y suelo forrado

De esta forma, ha comenzado su viaje hacia la Península en un avión totalmente equipado y preparado previamente por las Fuerzas Aéreas tanto por fuera como por dentro. Los asientos están protegidos y el suelo forrado para mantener la máxima seguridad en el viaje de regreso.

Sin embargo, aunque esa ha sido la primera aeronave en despegar, no solo los españoles han seguido este estricto protocolo, sino que ha habido la misma seguridad para los pasajeros que han volado a otros países. Franceses y canadienses también han partido a sus lugares de origen y en el avión que ha regresado a Países Bajos, además de ciudadanos neerlandeses, también han viajado otras nacionalidades.

Todos mantienen una distancia de seguridad entre ellos y les acompaña personal sanitario a bordo, siguiendo las instrucciones para volver a casa lo antes posible

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