Julián, el asesino confeso de Francisca Cadenas, declaró que le sorprendió metiéndose coca y que la mató en un ataque de ira

Entre líneas La defensa de Julián se esfuerza en insistir en que no hubo premeditación, ensañamiento ni un móvil sexual. Pero los primeros informes de la autopsia ya detallan un asesinato brutal, con múltiples golpes y fracturas de huesos, una víctima atada y amordazada y desnuda de cintura para abajo.

Julián y 'Lolo' González permanecen en prisión provisional sin fianza por el asesinato de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz. Julián ha confesado el crimen, exculpando a su hermano, aunque la investigación de la UCO determinará la implicación de ambos. El abogado de Julián niega premeditación o intención sexual, alegando que Francisca murió instantáneamente tras sorprender a Julián consumiendo cocaína. Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia revela violencia extrema, con múltiples lesiones y el cuerpo hallado sin ropa de cintura para abajo, amordazado y maniatado. La UCO analiza grabaciones y pruebas físicas, como bragas y mechones de pelo que guardaban los hermano, que podrían indicar un delito sexual. La data de la muerte y la implicación de 'Lolo' son claves en el caso, ya que podría haber participado en la ocultación del cadáver. La abogada Beatriz de Vicente señala que, de confirmarse agresión sexual, los acusados podrían enfrentar una pena permanente revisable.

Julián y 'Lolo' González cumplen una noche más en prisión provisional sin fianza por el asesinato de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz. El menor de los dos hermanos Julián ha reconocido que mató a su vecina, pero exculpa a su hermano. Ahora, el proceso judicial y la investigación de la UCO será el que determine la implicación de cada uno de ellos en el brutal crimen.

El abogado de Julián, José Duarte, insiste en negar cualquier premeditación o intención sexual en el asesinato de Francisca. Así, explica que "Francisca entró" a la vivienda de los acusados para preguntar por el estado de salud de su tío, que estaba enfermo. Según habría declarado Julián, le sorprendió "haciéndose una raya de cocaína". Y sería por eso, en un ataque de "ira" y "ofuscación", la golpeó". También, según su versión, Francisca murió "de manera instantánea".

Es decir, en la versión de Julián no habría premeditación ni ensañamiento. Algo que no cuadra ya con el informe preliminar de la autopsia ni con lo que se refleja en el auto judicial avanzado por Prensa Ibérica.

El cuerpo de Francisca Cadenas presentaba "una particular violencia" y "lesiones perimortem (antes de la muerte) causadas por objetos aún no identificados". Tenía múltiples traumatismos en el cráneo, fracturas en la cara y en el torso y roturas de varias costillas. Además, el cuerpo fue hallado sin ropa de cintura para abajo. También se detalla que fue amordazada y maniatada.

El cadáver de Francisca, hallado nueve años después de su desaparición oculto en el patio de los hermanos González, estaba descuartizado. El abogado de los acusados asegura que la ocultación del cuerpo fue fruto del "pánico" y que las bridas o otros elementos de retención que halló la UCO formaban parte de ese mismo escenario de ocultar el cuerpo.

Ahora, aunque hayan pasado nueve años, el cuerpo puede hablar. No obstante, solo con su análisis puede dejar escapar delitos. Por ello, los audios logrados por la UCO después de poner micros en la vivienda y en los coches de Julián y de 'Lolo' pueden ser clave. Año y medio de escuchas en las que los detenidos hablaban de Francisca en tono sexual puede determinar un posible delito de agresión sexual.

Un cadáver cuenta con precisión lo que ocurrió, pero solo con su análisis, se pueden escapar delitos. Por eso, son tan importantes estas escuchas que la UCO. Hablar de Francisca en términos sexuales, unido a que el cuerpo apareció sin ropa de cintura para abajo, puede ser lo único que pueda determinar un posible delito de agresión sexual. Además, según detalla Prensa Ibérica, la Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas. 'Lolo' guardaba mechones de pelo en un cajón de su armario y Julián, en una caja de plástico junto a varios dientes.

Según la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente, "los detenidos se pueden enfrentar a una pena permanente revisable si se acredita que hubo agresión sexual".

Queda por saber algo fundamental, que saldrá del informe de la autopsia: la data de la muerte, la hora en la que murió Francisca. Y, en esto, es importante saber la implicación del hermano mayor. Es la única manera de poder determinaralo.

Porque Francisca desaparece sobre las 23:00 o las 23:10 horas de la noche. Para esos momentos, Lolo tiene coartada, pues estaba en el Hospital de Mérida cuidando al padre. Él mismo declara que llegó sobre las 23:30 horas y las 23:45 horas, cuando ya había vecinos buscando a Francisca Cadenas y gente en su puerta. Sin embargo, Lolo asegura que entró en su casa.

Si Francisca Cadenas murió más tarde, podría significar que 'Lolo' participó en el crimen y, previsiblemente, también en la ocultación del cadáver.

En este sentido, Bea de Vicente explica que "la ley entiende (...) que salvo que tú te beneficies del delito, como el del robo de un banco, o que la víctima sea un menor (...), el afecto familiar propio de una hermandad, de algún modo te impide y justifica que por el amor a un hermano, a una madre o un padre, no denunciemos".

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