Atenuante por drogas: la estrategia de los hermanos investigados por la muerte de Francisca Cadenas para evitar la condena por asesinato

¿Por qué es importante? La estrategia de defensa pasa por apuntar una muerte por un impulso. Intentan que se les impute un homicidio y no un asesinato, para que la posible condena no sea de prisión permanente revisable.

Este martes, hemos conocido que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encontró cabello, dientes y ropa interior de mujer al hacer los diferentes registros de la vivienda de los hermanos detenidos, de Lolo y Julián, por el asesinato de Francisca Cadenas.

Ahora, los investigadores ya están analizándolo para ver si coincide con Francisca. Recordemos que el cuerpo aparece, desnudo de cintura para abajo, enterrado bajo el suelo de un patio de dicha casa registrada.

Por otro lado, el cabello es más bien un conjunto de mechones de pelo largo. Uno se encuentra en la mesilla. El otro escondido en una cajita de plástico, donde también se guardaban unos dientes. Ahora, como hemos adelantado, hay que determinar a través de análisis forenses si pertenecen a Francisca Cadena o no. Porque, de ser así, podrían ser trofeos.

Así se llama en el argot criminal, trofeos, a los recuerdos que se guardan después de matar por una obsesión, como puede ser la que mostró Julián por Francisca, según reflejan los audios y el propio atestado de la UCO.

Existe un tipo o perfil de asesino que se guarda partes de la víctima o objetos de la misma para, posteriormente, poder rememorar una y otra vez el crimen. Sería fundamental saber si son de Francisca, porque apuntalan más el delito de agresión sexual y la participación del hermano mayor, de Julián. Porque Lolo ya es el asesino confeso de Francisca Cadenas y ha hecho lo imposible para intentar exculpar a su hermano.

En esta línea, también sabemos lo que declaró ante el juez el Juli, Julián. Dijo que la mató de un golpe, algo que se ha demostrado por la autopsia que no es verdad: fue una muerte violenta. Y es que se han podido apreciar traumatismos brutales por todo el cuerpo de la mujer. Golpes hechos con objetos que no se han encontrado todavía. Pero también daños en la cara, lo que demuestra que hubo un ensañamiento personal con el uso de bridas o una mordaza.

Aun así, la estrategia de defensa pasa por apuntar una muerte por un impulso. No les queda otra que intentar que se les impute un homicidio y no un asesinato, para que la posible condena no sea de prisión permanente revisable. De hecho, este mismo martes, hemos escuchado al abogado de los hermanos dar una versión de lo que ocurrió aquella noche. Según ha dicho, el Juli en sala contó que estaba consumiendo drogas, que sería un atenuante, y que se puso nervioso.

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