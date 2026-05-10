Mario Viciosa destaca la baja transmisibilidad del hantavirus: "Estuvieron mucho tiempo en el barco y solo hay seis positivos confirmados"

El contextoEl periodista de Newtral especializado en ciencia, Mario Viciosa, da detalles sobre los periodos de incubación del hantavirus, los posibles tiempos de cuarentena de los pasajeros del crucero y la baja transmisibilidad que tiene.

Los españoles evacuados por la alerta de hantavirus serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla tras aterrizar en Torrejón de Ardoz. Según Mario Viciosa, periodista de Newtral, el aislamiento podría ser más prolongado que durante la pandemia de COVID-19, dado que el periodo de incubación del hantavirus puede durar hasta ocho semanas. Las autoridades sanitarias manejan diversos escenarios, y las cuarentenas podrían extenderse hasta 45 días desde el último contacto con un positivo, que fue el 6 de mayo. Se realizarán pruebas PCR para detectar el virus, y la baja transmisibilidad se refleja en los pocos positivos confirmados.

Los españoles evacuados tras la alerta por hantavirus serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla después de aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Según explica el periodista especializado en ciencia de Newtral, Mario Viciosa, el periodo de aislamiento podría ser incluso más largo que el aplicado durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

Viciosa explica que "el periodo de incubación del hantavirus puede extenderse en el peor de los casos hasta las ocho semanas", aunque los escenarios que manejan las autoridades sanitarias son diversos.

"A partir de ahí, cómo va a funcionar el calendario no está muy claro", recalca. "Hoy mismo la OMS decía, en general, que el que tenemos en cuenta suele considerarse el día del desembarco, a partir del cual cuentan esos días de cuarentena que pueden extenderse hasta los 45", explica. Sin embargo, algunos protocolos internacionales toman como referencia el último contacto con un positivo. "Entonces nos vamos al 6 de mayo", la fecha del último posible contacto.

"Llevan tiempo conviviendo en el barco. Veremos si se les hace serología, si hay anticuerpos o no hay anticuerpos que indiquen que hayan estado expuestos al virus o no", apostilla, para después retomar el calendario. Con tres semanas "nos vamos al 27 de mayo". En el caso de que fueran cuatro semanas, llegaríamos al 3 de julio. Pero, "si nos vamos al escenario más conservador, estar 45 días en el Gómez Ulla contando desde esa última exposición, nos iríamos al 20 de junio".

"Otra cosa es que, insisto, ahora se les haga serología y diga 'usted tiene anticuerpos, usted ya está expuesta al virus, usted ya no lo va a volver a coger, al menos en el corto medio plazo'. En principio no tendría sentido que siguiese en esa unidad", añade.

Las primeras pruebas prioritarias son las PCR para descartar presencia activa del virus en las vías respiratorias. "Si la PCR no ha cazado al virus, es muy difícil que se lo pueda pasar a otra persona", explica, para después recordar que es muy diferente al coronavirus, porque "la transmisión aérea a distancia no está probada".

El experto subraya también que, según la evidencia científica disponible hasta ahora, las personas asintomáticas muy raramente transmiten el hantavirus, salvo como mucho el día antes a que empiecen a debutar los síntomas.

Para él, el reducido número de positivos detectados entre los pasajeros refuerza la hipótesis de una baja transmisibilidad. "Esto es lo que sabemos a día de hoy y se está cumpliendo, porque si miramos todo el periodo que estuvieron en el barco y que solo tenemos, si no me equivoco hasta ahora, seis positivos confirmados. Todo apunta a que la transmisibilidad no es efectivamente muy alta".

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