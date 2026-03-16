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"Fue una muerte violenta"

Leo Álvarez analiza los resultados de la autopsia de Francisca Cadenas: "Vamos a ser respetuosos. Francisca sufrió"

"La amordazaron, que la ataron, que la golpearon y nos vamos a quedar ahí", explica Leo Álvarez en este vídeo, donde analiza los resultados de la "demoledora" autopsia de Francisca Cadenas, la vecina asesinada en Hornachos.

"La amordazaron, que la ataron, que la golpearon y nos vamos a quedar ahí", explica Leo Álvarez en este vídeo, donde analiza los resultados de la "demoledora" autopsia de Francisca Cadenas, la vecina asesinada en Hornachos.

Hoy se ha tenido conocimiento de la autopsia preliminar de Francisca Cadenas, la vecina asesinada en Hornachos, que concluye que habría sido golpeada de forma brutal y descuartizada.

También han salido a la luz los audios de las grabaciones obtenidas por los micros que la Policía había puesto en los coches y la casa de los dos hermanos, y que reflejaban una obsesión por Francisca, a la que sexualizaban.

Leo Álvarez aborda en el vídeo sobre estas líneas los resultados de la autopsia desde el máximo respeto y asegura, sin entrar en detalles, que "Francisca sufrió".

"Sabemos que fue una muerte violenta, que la amordazaron, que la ataron, que la golpearon y nos vamos a quedar ahí", señala el periodista de Más Vale Tarde, que afirma que la autopsia "es demoledora".

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