Los objetos fetiche hallados en la casa de los asesinos de Francisca Cadenas: unas bragas, mechones de pelo y dientes

Los detalles La Guardia Civil investiga si la ropa interior, el pelo y los dientes que guardaban los acusados del asesinato de Francisca Cadenas tienen relación con el caso. Podrían ser clave para confirmar una motivación sexual que ampliaría los delitos.

La UCO de la Guardia Civil prosigue con la investigación del asesinato de Francisca Cadenas, centrando sus esfuerzos en los hermanos Julián y 'Lolo' González. Se han enviado al Laboratorio Central de Criminalística varios objetos encontrados en su vivienda, incluyendo ropa interior de mujer, mechones de pelo y dientes humanos, para determinar su relación con la víctima. Las grabaciones obtenidas mediante micrófonos revelan una obsesión sexual de Julián con Cadenas, y muestran a Manuel intentando calmar a su hermano. Los restos de Francisca, asesinada y sepultada en el patio de los acusados, fueron descubiertos recientemente. Mientras tanto, en el pueblo circulan rumores sobre la inminente detención de los culpables.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil continúan con la investigación del asesinato de Francisca Cadenas. Hoy, más detalles adelantados por Prensa Ibérica, señalan que los investigadores han enviado varios objetos hallados en la vivienda de los hermanos Julián y 'Lolo' González al Laboratorio Central de Criminalística.

Se trata de ropa interior de mujer, mechones de pelo y dientes humanos. En concreto, se trata de unas "bragas de color blanco", según el citado medio, que fueron encontradas en el registro de una casa contingua a lo que los hermanos tenían acceso.

La UCO pidió el registro de esa casa que está comunicada con la de los hermanos. El registro se practicó el pasado 12 de marzo, con ambos hermanos presentes y un familiar del dueño de la casa. Los agentes recogieron "para su examen unas bragas de señora de color blanco localizadas en el baño situado en el patio de la vivienda". Serán los análisis biológicos los que determinen si pertenecen a Francisca Cadenas, cuyo cuerpo fue hallado sepultado en el patio de los hermanos sin ropa de cintura para abajo.

Los agentes también encontraron, esta vez en el registro de la vivienda de Julián y 'Lolo', dos mechones de pelo. Uno de ellos estaba guardado en el armario de la habitación de Manuel (el hermano mayor). El otro mechón estaba en la habitación de Julián, hermano menor y autor confeso del asesinato. Según el informe de la Guardia Civil que detalla Prensa Ibérica, el pelo estaba dentro de "una caja plástica" junto a varios dientes, aparentemente humanos. Fuentes consultadas por Prensa Ibérica indican que uno de los hermanos dijo que el pelo era suyo y que lo guardaba como "recuerdo".

Objetivos fetiche que el laboratorio deberá determinar si están relacionado con el caso del Francisca Cadenas. También serán determinantes los audios que la UCO ha conseguido después de poner micrófonos en la vivienda y en los coches de ambos hermanos. Un goteo de audios que para la investigación de la UCO y el juez evidencian que Julián tenía una "obsesión" sexual con su vecina. Las grabaciones revelan que el hermano menor hablaba de "partes íntimas" de la víctima incluso después de desaparecida.

El otro acusado, Manuel 'Lolo' González, también fue grabado en su coche, desde julio de 2025. El hermano mayor ponía la parte de cabeza y calma sobre el menor. En un audio llega a reprocharle su fijación con la vecina. Y el 28 de octubre de 2025, después de hablar con Julián murmura en lo que creía la seguridad de su coche: "O la tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca".

Los investigadores señalan en en su auto que "Julián habría hecho partícipe con anterioridad a Manuel de su intención de mantener relaciones sexuales con Francisca" y que Manuel "podría estar haciendo referencia a una posible agresión física de Julián contra Francisca o bien a las presuntas relaciones sexuales no consentidas que su hermano hubiera podido mantener con la desaparecida esa noche".

Francisca fue asesinada a golpes y sepultada con las manos atadas y desnuda de cintura para abajo. Los restos fueron hallados la semana pasada en el patio de la casa de los acusados. Hasta ese momento de registro de la vivienda, los hermanos habían ido aumentando su ansiedad. Una presión de la que solo hablaban cuando se sentía a salvo. Creían, por ejemplo, que nadie les escuchaba en el coche. El 4 de marzo los investigadores registran otra conversación. El hermano mayor, 'Lolo', trata de calmar al pequeño. "Lo tienen que demostrar, lo que sea lo tienen que demostrar", se escucha.

Mientras, en el pueblo aumentan los rumores sobre que los agentes están a punto de detener a los asesinos. En otra conversación en su coche con un amigo, solo tres días después, Manuel 'Lolo' critica el trabajo de la UCO: "están dando palitos de ciego, lo mismo que pollo sin cabeza". "Están más perdidos que el barco del arroz", añade en otro momento.

Los agentes siguen jugando sus cartas, dejándose ver, removiendo a los vecinos. El 7 de marzo hacen una reconstrucción de la desaparición de Francisca. Los hermanos hablan en su coche. "Van a por ti y ya está, van a por ti", le dice Julián a su hermano mayor. Manuel le corrige: "van a por los dos". "Juli, no te comas el coco. Están buscando pero no tienen pruebas ningunas ni ná y están intentando arrascar donde sea, buscar pruebas sin motivo, sin ná ni ná", añade Manuel.

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