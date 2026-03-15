Francisca Cadenas fue asesinada a golpes y descuartizada, según la autopsia preliminar

Los detalles Los resultados preliminares de la autopsia indican que Francisca habría sido golpeada hasta la muerte y después descuartizada, tal como informa 'Prensa Ibérica'.

El juez de Villafranca de los Barros ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para Julián y Lolo González, acusados de la muerte de Francisca Cadenas. La autopsia preliminar revela que la víctima fue golpeada hasta la muerte y descuartizada, presentando traumatismos en el cráneo y fracturas en el cuerpo. Los restos óseos fueron hallados en casa de Julián, vecino de Francisca, quien confesó el crimen, exculpando a su hermano. La desaparición de Francisca en 2017 causó conmoción en Hornachos. Los restos se encontraron en un agujero oculto bajo una baldosa en la vivienda de los hermanos.

Este sábado, 14 de marzo, el juez titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz) decretó para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, Julián y Lolo González, prisión provisional comunicada y sin fianza. Así, y tal como pudo saber laSexta, las diligencias previas se siguen en el Tribunal de Instancia por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad.

Los primeros datos de la autopsia preeliminar, tal como informa Prensa Ibérica, señalan que el asesino de Francisca Cadenas la golpeó hasta la muerte y luego la descuartizó. Además, la víctima presentaba, según este informe, múltiples traumatismos en el cráneo, fracturas en la cara y en el torso y rotura de varias costillas.

Tal como informa este medio, el examen médico forense realizado a los restos óseos de Francisca reveló también una fractura en el hueso hioides, "compatible con un traumatismo laríngeo, una lesión habitual en casos en los que la víctima ha sido estrangulada".

Los restos óseos de Francisca fueron encontrados el pasado 11 de marzo, en casa de su vecino, Julián González, detenido por el crimen, a escasos metros de la casa de la víctima, en la que todavía viven sus hijos y su marido, en Hornachos (Badajoz). Fue en esta misma localidad donde, cuando Francisca desapareció hace nueve años, el 9 de mayo de 2017, lo que causó una gran consternación en este pueblo de poco más de 3.000 habitantes.

Francisca fue vista por última vez ese día sobre las 23:00 horas, cuando salió de su casa para entregarle a unos amigos de la familia a su hija pequeña, de la que se había estado haciendo cargo durante la tarde. Desde entonces, no se la volvió a ver más. Su desaparición ocurrió en un trayecto de apenas 50 metros.

Uno de los hermanos confesó el crimen

Uno de los dos hermanos, Julián, conocido como 'El Juli', confesó el crimen el pasado viernes, exculpando, eso sí, a su hermano mayor, 'Lolo', que también está detenido. Cabe recordar que el encubrimiento entre hermanos, ascendientes, descendientes o cónyuges está exento de pena.

El pasado miércoles, 11 de marzo, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) entraron en la vivienda de los hermanos, con pico y pala, después de advertir a los detenidos de que, en caso de no señalar el lugar exacto, procederían a levantar toda la vivienda. Ante el silencio inicial, comenzaron a apartar objetos de la casa -bastante desordenada, según apuntan las fuentes- y en un patio que daba acceso a la planta superior apreciaron indicios de que se había realizado algún tipo de intervención en el pasado.

"Sé lo que hay ahí", dijo Julián, el detenido que se autoinculpó, de forma espontánea, al señalar el lugar del hallazgo. Después de esto, ni él ni su hermano volvieron a colaborar activamente durante el registro de la vivienda.

Los investigadores localizaron los restos óseos en lo que describen más como un "agujero" que como "una arqueta". Este hueco, que contaba con un pequeño sumidero sin tapa, estaba oculto bajo una baldosa. Tras picar el suelo, los agentes hallaron los huesos enterrados entre cemento y forjado, sin ninguna envoltura como tela, caja o elemento similar.

Ambos hermanos figuraban entre el grupo de sospechosos desde el inicio de la investigación, al igual que otros vecinos ubicados en un radio aproximado de entre 30 y 50 metros del lugar donde se produjo la desaparición. El lunes, 9 de marzo, la UCO tomó declaración a los dos hermanos, citados como investigados, que se acogieron a su derecho a no declarar, y dos días después, el 11 de marzo, se encontraban en su domicilio los restos de Francisca. Este sábado, el juez decretaba para ambos prisión provisional y sin fianza y levantaba, además, el secreto de sumario.

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