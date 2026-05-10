Con una bolsa por persona, equipos de protección y cortinas de plástico: el traslado de los pasajeros del Hondius al aeropuerto

Los detalles Una vez fuera del buque, que ha llegado a Tenerife durante la mañana de este domingo, comenzaba el traslado por carretera hasta el aeropuerto tinerfeño, en un recorrido de apenas 10 kilómetros blindado por completo.

Los pasajeros del MV Hondius, donde se detectó el polémico hantavirus, desembarcaron en el puerto de Granadilla, Tenerife, tras un caótico operativo de seguridad, pese a la oposición del presidente Fernando Clavijo. Una vez en tierra, fueron trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias, organizados por nacionalidad. El trayecto, de 10 kilómetros, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con conductores equipados con trajes de protección y mascarillas. El convoy fue escoltado por efectivos de seguridad y un helicóptero de la Guardia Civil. En 15 minutos, completaron el recorrido para continuar su viaje de regreso.

Los pasajeros del MV Hondius, en el que se decretó el polémico hantavirus, ya están en tierra. Tras unas jornadas de lo más caóticas y un amplio dispositivo de seguridad, han desembarcado durante la mañana de este domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife, pese a la negativa de su presidente, Fernando Clavijo.

Pero el operativo no terminaba ahí. Una vez fuera del buque, comenzaba el traslado por carretera hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, en un recorrido de apenas 10 kilómetros blindado por completo.

Con una sola bolsa por persona y tras pasar un estricto control de seguridad, los pasajeros fueron accediendo de uno en uno a los autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME), organizados en grupos cerrados según su nacionalidad.

Los vehículos habían sido acondicionados previamente para este dispositivo especial con el objetivo de minimizar cualquier riesgo durante el trayecto.

Por su parte, las autoridades intentaron en todo momento que los pasajeros permanecieran el menor tiempo posible en tierra y estuvieron controlados y acompañados durante todo el recorrido. Los conductores viajaban equipados con trajes de protección individual y mascarillas, mientras que la zona de conducción permanecía aislada mediante cortinas de plástico instaladas dentro de los autobuses.

En el interior, los pasajeros ocupaban filas alternas, siempre pegados a la ventanilla, y cada asiento había sido protegido con fundas de plástico como medida preventiva adicional.

Así, el convoy avanzó escoltado permanentemente por efectivos de seguridad tanto por tierra como por aire, con un helicóptero de la Guardia Civil siguiendo el recorrido desde el cielo. Desde el interior de los autobuses, algunos pasajeros grababan el momento con sus teléfonos móviles, reflejando el ambiente de tensión y excepcionalidad que ha marcado todo el operativo.

En aproximadamente 15 minutos, los pasajeros del MV Hondius completaban el trayecto entre el puerto de Granadilla y el aeropuerto de Tenerife Sur, donde continuarán su viaje de regreso tras varios días marcados por el aislamiento y las medidas extraordinarias de seguridad.

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