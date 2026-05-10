El cabreo de Padilla con Clavijo por la idea de las ratas nadadoras: "Esta especie de pseudociencia contraria al raciocinio se le pasará cuando acabe el operativo"

¿Qué ha dicho? El Secretario de Estado de Sanidad, que ya se mostró muy crítico este sábado cuando Fernando Clavijo insinuó que el crucero afectado por hantavirus no debería llegar a Tenerife por tener ratas en su interior, ha acusado al canario de bloqueo y boicot.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha criticado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por intentar bloquear el desalojo del barco Hondius afectado por hantavirus. Padilla expresó su enojo por los pretextos de Clavijo, quien sugirió que ratas del barco podrían nadar hasta la costa, calificando esta idea como remota y sin fundamento. Destacó que 500 buques de zonas con roedores potencialmente infectados llegan anualmente sin incidentes. A pesar de invitar al Gobierno canario a participar en el operativo, no asistieron. Padilla confía en que el operativo será exitoso y critica la "pseudociencia" de Clavijo.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha vuelto a referirse este sábado al intento de bloqueo de la operación para desalojar el Hondius afectado por el hantavirus por parte del presidente de Canarias Fernando Clavijo. Padilla, que ya el sábado montó en cólera ante los pretextos del de Coalicion Canaria para que no se llevara a cabo el operativo, ha vuelto a acusar el presidente canario de boicot.

"Cuando supimos estas manifestaciones del presidente canario estaba totalmente cabreado porque era una forma de obstaculizar el trabajo que estamos realizando, pero ahora estoy totalmente centrado en que el operativo salga adelante y no pienso perder ni un solo minuto de mi tiempo en pensar en quien se ha decidido a bloquear, boicotear y desmarcarse del operativo", ha señalado en referencia a la idea de Clavijo de que podría haber ratas en el crucero que nadaran hasta la costa.

Además, Padilla ha confirmado que, pese a invitar a estar presente al Gobierno de Canarias en el operativo de este domingo, no han querido presentarse. "Se están manteniendo al margen completamente", ha incidido.

Sobre el argumento de las ratas nadadores utilizado por Clavijo, Padilla no ha dudado en poner de manifiesto que la probabilidad de que roedores salgan del barco y naden es "remota". "Todos los años 500 buques o cruceros procedentes de la zona en la cual sí que hay el roedor que puede tener el hantavirus andino vienen hasta nuestra región y nunca se ha producido ningún brote, entre otras cosas porque este roedor es, principalmente, de zonas montañosas y evidentemente los navíos vienen de zona a nivel del mar", ha espetado.

Para rematar, el secretario de Estado de Sanidad ha aseverado que "la justificación esgrimida por Clavijo serviría perfectamente igual para prohibir la entrada de los cientos de cruceros que vienen de esos lugares al año". "Entiendo que no lo va a hacer y entiendo que esta especie de pseudociencia contraria al sentido común y al raciocinio se le pasará en cuanto este operativo salga de manera exitosa este lunes a las 19.00 horas de la isla de Tenerife", ha concluido.

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