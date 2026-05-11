Obsesionados con la proteína y la fibra: nutricionistas alertan de daños renales y digestivos por su consumo en exceso

¿Qué han dicho? La clave está en "saber para qué lo tomamos" y no consumirlo por moda. Porque "a poco que comas, tu cuerpo va a tener la energía que necesita", explica un dietista y nutricionista. La OMS recomienda 0.80 gramos por kilo de peso.

En los últimos años, los supermercados han visto un aumento en productos con proteínas y fibras añadidas, como panes, barritas y batidos. Sin embargo, si llevamos una dieta equilibrada, estos productos no son necesarios. El consumo excesivo de proteína puede desplazar otros alimentos esenciales y causar problemas renales, deshidratación y fatiga. La OMS recomienda 0.80 gramos de proteína por kilo de peso corporal, y aunque las personas mayores y los deportistas puedan necesitar más, no se aconseja la suplementación excesiva. Del mismo modo, ingerir demasiada fibra puede provocar problemas renales; se recomiendan 25 gramos diarios, fácilmente obtenibles con frutas y verduras.

El cuerpo necesita proteína, sí, pero no ese bombardeo al que nos someten últimamente en los supermercados. Porque en los últimos años han aparecido cientos de productos extraproteicos. Productos que, si llevamos una alimentación saludable, no necesitamos en la mayoría de los casos. Y lo mismo pasa con la fibra: en exceso, puede provocar problemas digestivos o renales.

Pan de proteínas, barritas proteicas o batidos con proteínas añadidas para antes de entrenar en el gimnasio. El alcance de estos productos en los supermercados es continuo. "Ves una leche con extra de proteína y hasta atún con proteína", se asombra una mujer. Una nueva moda en la que ya muchos han caído. Como nos cuenta un joven: "Yo lo tomo en batidos y en cereales porque estoy intentando definir los músculos". Porque sí, aseguran que ayuda a la hora de "ganar más músculo" en el gimnasio.

La clave está en saber para qué lo tomamos y no consumirlo por moda. Si se come más proteína, se tiene que hacer más ejercicio, para poder así tener más músculo. Porque la cantidad diaria recomendada es 0.80 gramos por kilo de peso. Así lo ha estipulado la OMS. Porque "a poco que comas, tu cuerpo va a tener la energía que necesita", ha explicado Jorge Galdón, dietista y nutricionista.

"Tu problema son los otros alimentos", ha añadido. Si nos excedemos: "Desplazamos otros alimentos, tendremos problemas renales, deshidratación y notaremos cansancio". Aunque se debe tomar un poco más en el caso de las personas mayores. En su caso, la proteína evita la debilidad muscular. Otro caso es si eres un deportista.

Lo recomendado es ingerir unos 25 gramos diarios de fibra

Pero los expertos no recomiendan una suplementación. Todo en exceso es malo. "Si me paso diariamente de la cantidad de proteína recomendada, estoy haciendo que mi riñón trabaje más", advierte Andrea Marqués, nutricionista del Instituto Médico de la Obesidad.

Y lo mismo sucede con la fibra. Su consumo en exceso puede acabar en problemas renales. Lo recomendado es ingerir unos 25 gramos diarios. Es decir, con tres raciones de frutas o de verduras a diario, una persona está cubierta.

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